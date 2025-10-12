Nie tylko złoto na złe czasy

GLOBALNE OCHŁODZENIE II Ceny złota w szybkim tempie biją kolejne historyczne rekordy. W ubiegłym tygodniu padła psychologiczna bariera 4 tys. dol. za malutką uncję królewskiego metalu.
Banki centralne wciąż dokupują bowiem złotego kruszcu. Robią to też zarządzający „złotymi” funduszami, a także inwestorzy indywidualni z całego świata, którzy poszukują bezpiecznych przystani do lokowania swoich pieniędzy w coraz bardziej niepewnych czasach.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
