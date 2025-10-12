AI zadzwoni do mamy

NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU II Dobra wiadomość dla młodzieży w wieku 40 minus.
Nie będziecie musieli już dzwonić do mamusi/babć/dziadziusiów i wysłuchiwać ich nudnych opowieści o kolejce do internisty. Świat idzie do przodu. Zrobi to za was AI, która – jak wiadomo – coraz więcej rzeczy robi za istoty dwunożne, choć z różnym skutkiem. Tym razem AI podejmuje się jednej z trudniejszych funkcji w życiu człowieka. Funkcji opiekuńczej.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.