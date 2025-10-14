Mucha: Chce to rozładować w sposób absolutnie jednoznaczny

W wieczornym paśmie TVN 24 poseł Magdalena Sroka i poseł Joanna Mucha rozmawiały na temat przyszłości Polski 2050 i koalicji rządzącej.

Jeden z wątków rozmowy dotyczył pojawiających się medialnych plotek, że politycy Polski 2050 chcą wymusić na premierze nominowanie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko wicepremier. W tym celu Szymon Hołownia miałby ustąpić ze stanowiska marszałka Sejmu dopiero po zaakceptowaniu partyjnej koleżanki na wicepremier przez Donalda Tuska. Jednocześnie mówi się, że Tusk niekoniecznie lubi i ceni Pełczyńską-Nałęcz.

Mucha: Nie ma żadnego szantażu Polski 2050

Mucha stanowczo zaprzeczyła jakoby została przyjęta taka taktyka. – Nie ma żadnego szantażu z naszej strony. Chce to rozładować w sposób absolutnie jednoznaczny. Uważamy, że rzeczywiście stanowisko wicepremiera nam się należy, po tym jak Szymon Hołownia ustąpi ze stanowiska marszałka natomiast nie ma takie szantażu – powiedziała Joanna Mucha.

Przypomnijmy, że zgodnie z umową koalicyjną stanowisko marszałka Sejmu ma być w obecnej koalicji rotacyjne. Wobec tego pod koniec września marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. W listopadzie Hołownia ma przestać pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy – jeżeli uzyska akceptacje w głosowaniu w Sejmie, co nie jest w 100 procentach pewne.

30 września Rada Krajowa Polski 2050 wskazała minister funduszy i polityki regionalnej, pierwszą wiceprzewodniczącą ugrupowania Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz jako kandydatkę na funkcję wicepremiera.

