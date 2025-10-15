Awantura na spotkaniu z Tuskiem: Proszę pokazać, że jest pani dobrze wychowana

Wystąpienie szefa rządu zostało jednak przerwane już na samym początku przez kobietę, która chciała zadać pytanie, przerywając premierowi jego przemówienie. — Tak pani nikogo nie przekona. Będzie czas na pytania i debatę, ale proszę pozwolić mi dokończyć wystąpienie — mówił Tusk, próbując zachować spokój.

"Jeden rząd już obaliłyśmy"

Kobieta, trzymająca transparent z napisem "Jeden rząd już obaliłyśmy", zarzuciła premierowi, że "krzyczy" na nią. — Właśnie dlatego głosowaliśmy 15 października, żeby w Polsce nikt na nikogo nie krzyczał i nie podnosił głosu — odpowiedział jej Tusk. — Jednym z podstawowych celów, kiedy szliśmy do wyborów, było to, żeby o sprawach Polaków rozmawiać, a nie wrzeszczeć na siebie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia — ani człowiek młody, ani starszy — żeby traktować ludzi w taki sposób — dodał.

W pewnym momencie premier zwrócił się do kobiety słowami: — Pani nie szanuje tutaj zebranych ludzi. Niech pani im nie dokucza. Bardzo proszę pokazać, że jest pani dobrze wychowana. Zgromadzona publiczność zaczęła w tym momencie skandować „Donald Tusk”, próbując zagłuszyć protestującą. Gdy sytuacja się uspokoiła, premier skomentował: — Najważniejsze jest, żebyśmy mogli sobie opowiadać o rzeczach trudnych bez nadmiernych emocji.

Dwa lata po wyborach: "Nie skapitulujemy"

— Chciałem dzisiaj powiedzieć z głębokim przekonaniem wszystkim Polakom: my nie skapitulujemy. Ta walka o lepszą Polskę trwa i zawsze będzie trwała. Nigdy nie można spocząć, nigdy nie można zrezygnować — mówił premier. Na początku spotkania Tusk zwrócił uwagę na potrzebę większego zrozumienia między Polakami. — Jeśli ja dostrzegam jakiś deficyt, który dotyka mnie najbardziej po ludzku, to jest to brak zrozumienia między Polakami, co jest naszym autentycznym, narodowym interesem — powiedział.

Premier odniósł się również do sytuacji w obozie rządzącym. — Nie wszyscy uczestnicy naszej koalicji mogą to samo powiedzieć o sobie. Mówię to bez złośliwości, bez ironii. Naprawdę wolałbym, żeby także pozostałe partie w koalicji trzymały się tak dobrze, jak Koalicja Obywatelska — zaznaczył.

