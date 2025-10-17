Zełenski zaskoczony słowami Trumpa

Według doniesień portalu Axios, ukraiński przywódca, który przybył do Waszyngtonu w czwartek, w ostatnich dniach wykazywał ostrożny optymizm przed spotkaniem z Trumpem. Kijów miał nadzieję, że Biały Dom zgodzi się na przekazanie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk.

Jednak niedługo po wylądowaniu Zełenskiego w Andrews okazało się, że Trump rozmawiał już z Putinem i zgodził się spotkać z nim w Budapeszcie, stolicy kraju, który Kijów uważa za jeden z najmniej przyjaznych Ukrainie.

"Prezydent Ukrainy i jego zespół byli zaskoczeni oświadczeniem Trumpa, że rozmawiał z Władimirem Putinem i zgodził się spotkać z nim na Węgrzech” – czytamy w publikacji.

Szczyt Trump-Putin w Budapeszcie

W czwartek Trump ogłosił, że zgodził się na spotkanie z Putinem w stolicy Węgier. Nie sprecyzował, kiedy dokładnie to nastąpi, ale dodał, że szczyt może się odbyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Jak donosi Bloomberg, decyzja ta wzbudziła obawy zarówno w Kijowie, jak i wśród sojuszników USA w Europie. Celeste Wallander, ekspertka z Centrum Nowego Bezpieczeństwa Amerykańskiego, ostrzega, że jeśli spotkanie zakończy się bez konkretnych rezultatów, Putin będzie miał okazję "dać światu sygnał, że ma kontrolę” nad sytuacją.

Trump rozmawiał z Putinem

Według doradcy Kremla Jurija Uszakowa, rozmowa trwała prawie dwie i pół godziny i odbyła się z inicjatywy strony rosyjskiej. Putin miał ostrzec Trumpa, że potencjalne dostawy amerykańskich rakiet manewrujących Tomahawk do Ukrainy "poważnie zaszkodzą procesowi pokojowemu" i relacjom rosyjsko-amerykańskim.

Kreml określił rozmowę przywódców jako "merytoryczną i otwartą". Według Moskwy, Putin przekonywał, że rosyjska armia utrzymuje "pełną strategiczną inicjatywę na całej linii frontu" na Ukrainie, a kontynuowanie wsparcia wojskowego Zachodu dla Kijowa jedynie "oddala perspektywę zawarcia pokoju".

