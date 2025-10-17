Orbán szykuje się na spotkanie Trump-Putin. "Dobry Bóg układa sprawy po swojemu"

Jak ujawnił, Węgry rozpoczęły już rozmowy organizacyjne i są gotowe na przyjęcie Donalda Trumpa i Władimira Putina. – Będę dziś rozmawiał z prezydentem Putinem. Budapeszt rozpoczął przygotowania do spotkania prezydentów Putina i Trumpa. To dla nas zaszczyt, że możemy odegrać rolę w rozmowach o pokoju – poinformował Orbán.

Orbán o "szansie na nowy etap rozwoju gospodarczego w Europie"

Jak podkreślił premier Węgier, jeśli uda się osiągnąć porozumienie między USA a Rosją, może to otworzyć nowy etap rozwoju gospodarczego w Europie. – Jeśli rozważano spotkanie Trumpa z Putinem w Europie, to musiało paść na Budapeszt. To symboliczny moment i ogromna szansa, by rozpocząć nową erę pokoju i współpracy gospodarczej – dodał.

Szef węgierskiego rządu nie kryje też zadowolenia z roli, jaką Budapeszt może odegrać w procesie przywracania pokoju na wschodzie Europy. – Wszyscy na Węgrzech są podekscytowani. Od dawna nie mieliśmy tak ważnego wydarzenia dyplomatycznego. Proszę jednak o powściągliwość, ponieważ te negocjacje nie są o nas, lecz o pokoju – zaznaczył. Premier podkreślił, że trwający konflikt pochłonął ogromne środki. – Spaliliśmy 180 miliardów euro na tę wojnę, by chrześcijanie zabijali się nawzajem. Te pieniądze można było przeznaczyć na odbudowę europejskiej gospodarki – stwierdził.

"Europa powinna otworzyć własny kanał dyplomatyczny wobec Rosji"

Kilka dni temu w wywiadzie dla węgierskiej rozgłośni "Mandiner", Orbán skrytykował Unię Europejską za brak inicjatywy w sprawie zakończenia wojny. – Europa powinna otworzyć własny kanał dyplomatyczny wobec Rosji. Jesteśmy jedynym państwem w Europie, które naprawdę chce pokoju. Unia próbuje przeciągnąć prezydenta Trumpa na stronę zwolenników wojny, a największym problemem kontynentu jest właśnie wojna – ocenił. W rozmowie Orbán przypomniał także, że Węgry należą do "globalnego sojuszu liderów na rzecz pokojowych rozwiązań", w którego skład wchodzi już ponad tuzin państw. – Nasze zaangażowanie w Szarm el-Szejk, gdzie podpisano plan pokojowy dla Strefy Gazy, pokazuje, że Węgry aktywnie działają na rzecz pokoju na świecie – podkreślił.

Podsumowując przygotowania do zapowiedzianego przez Donalda Trumpa w czwartek spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych oraz Rosji na Węgrzech, premier tego państwa stwierdził, że "w polityce potrzebnych jest wiele cnót, ale najważniejsze są wytrwałość i pokora. Dobry Bóg układa sprawy po swojemu – także w kwestii pokoju i migracji".

Czytaj też:

Kreml ujawnia szczegóły rozmowy prezydentów USA i Rosji. "Putin ostrzegł Trumpa"Czytaj też:

Trump spotka się z Putinem w Budapeszcie. "Chcemy zakończyć tę haniebną wojnę"