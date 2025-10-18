"Prognozy sfałszowano". Padły mocne oskarżenia ze strony Morawieckiego

Były premier Mateusz Morawiecki opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym ostro krytykuje działań ministra finansów Andrzeja Domańskiego oraz szefa rządu Donalda Tuska.

Jak podkreśla wykonanie budżetu państwa wygląda obecnie tak, że na każde trzy złote wydatków, jest złotówka długu. Polityk stwierdza, że przy 415 mld dochodów deficyt wynosi już ponad 200 mld, co oznacza, że moment przebicia konstytucyjnej granicy długu zbliża się wielkimi krokami.

Do swego wpisu dołączył wymowną grafikę, która ukazuje tę zależność.

Morawiecki: Prognozy sfałszowano

"Wszystko wskazuje na to, że prognozy po prostu sfałszowano na polityczne zlecenie z Kancelarii Premiera tak, aby nie pokazać prawdziwego stanu finansów państwa przed wyborami prezydenckimi. Zafałszowane wskaźniki sprawiły także, że zebrana z zaskórniaków dotacja dla @NFZ_GOV_PL nie pokryje nawet niewykonania prognozy spływu składki zdrowotnej, która po sierpniu wyniosła ponad 3,5 mld złotych" – przekonuje.

Jak dodaje, z danych wynika, że walka z przestępczością podatkową przestała być priorytetem dla rządzących. Jego zdaniem urzędników podzielono na ścigających "pseudoafery" oraz nabijających statystyki w postaci pustych faktur, generując jedynie dodatkowe koszty.

"Mamy więc spadające w relacji do PKB wpływy podatkowe, rosnącą szarą strefę i coraz to nowe pożyczki zaciągane przez Skarb Państwa. Po drugich urodzinach finanse państwa są w tak złym stanie, że nie dziwi niewielki udział Ministerstwa Finansów w rocznicowym festiwalu rządowej propagandy" – napisał.

Tak Polacy oceniają sytuację gospodarczą w kraju

O ocenę sytuacji gospodarczej kraju poproszono Polaków w sondażu przeprowadzonym przez agencję badawczą SW Research na zlecenie portalu rp.pl. Okazuje się, że najwięcej ankietowanych oceniło ją na szkolne oceny trójkę i czwórkę.

Ocenę "celującą" przyznało polskiej gospodarce zaledwie 1,2 proc. respondentów. 8,2 proc. pytanych wystawiło ocenę "bardzo dobrą". "Dobrze" polską gospodarkę oceniło 27,6 proc. ankietowanych. Najwięcej, bo 28,1 proc. wskazań, uzyskała ocena "dostateczna", czyli szkolna trójka.

Z kolei według 19,9 proc. osób biorących udział w badaniu wyrazili pogląd, że obecny stan polskiej gospodarki zasługuje na ocenę "mierną". 10,8 proc. respondentów na pytanie o ocenę sytuacji gospodarczej kraju wystawiło ocenę niedostateczną.

Natomiast 4,3 proc. badanych nie miało w tej sprawie sprecyzowanej opinii

