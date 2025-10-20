Hołownia ambasadorem w USA? Jest głos z rządu

Pod koniec września marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych na funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną, Hołownia w listopadzie przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Jeśli Hołownia nie zostanie wysokim komisarzem ONZ ds. uchodźców, to ma "plan B" – stwierdziła "Gazeta Wyborcza", powołując się na polityków Polski 2050. Chodzi o funkcję ambasadora RP w USA. Hołownia miał powiedzieć swoim współpracownikom, że jego kandydatura byłaby dobrze przyjęta przez Pałac Prezydencki.

Hołownia ambasadorem w USA? Berek: Ma predyspozycje

Medialne doniesienia skomentował minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. W audycji Radia Zet Maciej Berek został zapytany, czy Szymon Hołownia byłby dobrym ambasadorem Polski w USA. – Tak – odpowiedział.

– Jest to osoba na pewno bardzo dobrze rozpoznająca sprawy publiczne, dobrze definiująca interes naszego państwa, osoba wielce zaangażowana – chwalił lidera Polski 2050 minister.

– Ale oczywiście rozmawiamy w kategoriach sondy, przy której prosił pan redaktor, żeby odpowiadać tak czy nie. Myślę, że tu jest wiele zniuansowanych jeszcze elementów. Potrzebujemy dobrej reprezentacji w tych najważniejszych państwach. Mamy w tej chwili Bogdana Klicha, który pełni tę swoją funkcję w granicach, w których jest to możliwe – zaznaczył. Przypomnijmy, że zarówno były już prezydent Andrzej Duda, jak i obecny prezydent Karol Nawrocki nie zgadzali się na nominację Bogdana Klicha na ambasadora Polski w USA.

Berek podkreślił, że Hołownia to osoba, która "ma predyspozycje, by w świecie publicznym móc wykorzystywać swoją wiedzę i kompetencje". – Na pewno nie ma tego tematu tu i teraz, żebyśmy o nim w ten sposób rozmawiali, czy faktycznie taka procedura będzie wszczynana – powiedział.

