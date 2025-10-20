"Delegacja całkowicie spartaczyła negocjacje". Kulisy rozmów Trumpa z Zełenskim

Portal ocenia, że koncentrując się na odblokowaniu dostaw rakiet Tomahawk, Ukraina straciła szansę na osiągnięcie rezultatów w innych ważnych kwestiach.

"Nie wycofując wniosku o Tomahawki, Ukraina straciła możliwość skupienia się na szeregu innych ważnych elementów, przede wszystkim na pociskach powietrze-powietrze dla myśliwców F-16 i MiG, a także na pociskach przechwytujących ziemia-powietrze dla systemów obrony powietrznej Patriot. Skupienie się na Tomahawkach odwróciło również uwagę od innych kluczowych kwestii, takich jak uzyskanie zgody Trumpa na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych do finansowania obronności Ukrainy” – czytamy.

"Ogromna delegacja ukraińskich ministrów i urzędników wysłana do Waszyngtonu przed piątkowym spotkaniem w Białym Domu całkowicie spartaczyła negocjacje, nie doprowadzając do zawarcia kilku ważnych porozumień mających wpływ zarówno na rząd USA, jak i sektor prywatny" – pisze Politico i dodaje, że jedynym sukcesem ukraińskiej delegacji było poczynienie ważnych ustaleń dotyczących importu przez Ukrainę skroplonego gazu ziemnego (LNG) ze Stanów Zjednoczonych.

– Chodziło o to, aby przygotować obszerne dokumenty, w tym szereg porozumień z głównymi amerykańskimi firmami zbrojeniowymi i podmiotami energetycznymi, które miały zostać podpisane podczas spotkania w Białym Domu” – powiedział republikański informator. Ostatecznie jednak nie osiągnięto żadnych konkretnych porozumień.

Rozczarowanie Ukrainy

Z kolei portal Axios twierdzi, powołując się na swoich informatorów, że Zełenski przybył do Waszyngtonu z nadzieją, że będzie opuszczał Biały Dom z konkretnymi zobowiązaniami dotyczącymi nowego uzbrojenia dla swojego kraju. Tymczasem nic takiego się nie stało. Trump zasugerował, że Kijów nie ma na razie co liczyć na rakiety dalekiego zasięgu.

Nastawienie amerykańskiego prezydenta miało być pokłosiem niedawnej jego rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Trump jasno dał do zrozumienia, że jego priorytetem jest teraz dyplomacja i uważa, że dostarczenie Ukrainie Tomahawków mogłoby zaszkodzić tym staraniom.

Czytaj też:

"Nigdy o tym nie rozmawialiśmy". Trump dementujeCzytaj też:

"Cóż, on coś weźmie". Trump zabrał głos ws. zdobytego przez Rosję terytorium