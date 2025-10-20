"Nigdy o tym nie rozmawialiśmy". Trump dementuje

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył w piątek kolejną wizytę w Białym Domu, gdzie spotkał się z przywódcą Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Ważnym tematem rozmowy polityków były pociski kierowane Tomahawk, o których sprzedaż zabiega Kijów. Prezydent USA zasugerował, że nie sprzeda Ukrainie tych rakiet, ponieważ Stany Zjednoczone ich potrzebują. – Miejmy nadzieję, że uda nam się zakończyć wojnę bez Tomahawków – podkreślił.

"Financial Times" opisał w niedzielę kulisy piątkowego spotkania prezydentów USA i Ukrainy w Waszyngtonie. Według brytyjskiego dziennika, między przywódcami miała wywiązać się "ostra i głośna wymiana zdań", podczas której Donald Trump "cały czas przeklinał".

Cytowany przez gazetę europejski urzędnik stwierdził, że Trump miał wezwać Zełenskiego do zaakceptowania rosyjskich warunków dotyczących zakończenia wojny. Co więcej, prezydent USA miał nalegać, aby Zełenski oddał Putinowi cały Donbas. – Jeśli [Putin – przy. red.] tego zechce, zniszczy cię – miał zwrócić się do Zełenskiego Donald Trump, podkreślając, że przegrywa on wojnę.

Trump nakłaniał Zełenskiego, aby oddał Donbas?

Donald Trump odniósł się do doniesień "FT" podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One w drodze z Florydy do Waszyngtonu.

– Nie, nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Uważam, że powinni po prostu zatrzymać się na liniach frontu tam, gdzie są. (...) Reszta jest bardzo trudna do negocjacji – powiedział prezydent USA. – Powinni natychmiast zatrzymać się na liniach frontu, wrócić do domu i przestać zabijać ludzi – podkreślił.

Dopytywany, co powinno stać się z Donbasem, Trump oznajmił, że powinien pozostać on podzielony tak, jak jest. – Myślę, że 78 proc. tego terytorium jest już zajęte przez Rosję. Zostawcie to tak, jak jest teraz. Mogą, mogą coś wynegocjować później – zaznaczył.

