"Cóż, on coś weźmie". Trump zabrał głos ws. zdobytego przez Rosję terytorium

Donald Trump udzielił wywiadu Fox Business. Rozmowa została nagrana w czwartek, lecz wyemitowano ją w niedzielę.

Prezydent USA został zapytany, czy ma poczucie, że „Putin byłby skłonny lub otwarty na pomysł zakończenia tej wojny bez zabierania Ukrainie znacznej części terytorium”.

Na tak sformułowane pytanie amerykański przywódca przytaknął. – Cóż, on coś weźmie. Oni walczyli i teraz mają dużo posiadłości. On wywalczył pewne posiadłości. (...) My jesteśmy jedynym krajem, który wchodzi, wygrywa wojnę i potem wychodzi, jak zrobiliśmy to za prezydenta Busha na Bliskim Wschodzie – dodał następnie.

Przypomniał, że był za tym, aby Ameryka przynajmniej „zatrzymała sobie ropę” w Iraku.

Donald Trump potwierdził, że nie zamierza przekazać Ukrainie pocisków Tomahawk ze względu na własne potrzeby USA.

Wizyta Zełenskiego w Białym Domu

Wołodymyr Zełenski złożył w piątek trzecią wizytę w Białym Domu podczas drugiej kadencji prezydentury Donalda Trumpa. Zarówno prezydent USA, jak i prezydent Ukrainy zapewnili, że było to dobre spotkanie.

Ważnym tematem rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim były pociski kierowane Tomahawk, o których sprzedaż zabiega Ukraina. Prezydent USA zasugerował, że nie sprzeda Ukrainie tych rakiet, ponieważ Stany Zjednoczone ich potrzebują. – Miejmy nadzieję, że uda nam się zakończyć wojnę bez Tomahawków – dodał.

