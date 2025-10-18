"Jedno jest absolutnie jasne". Tusk zabrał głos po ważnym spotkaniu

W piątek w Białym Domu odbyło się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy WołodymyremZełenskim.

Donald Tusk, komentując na platformie X piątkowe spotkanie ocenił, że „po wczorajszych rozmowach prezydenta Zełenskiego w Białym Domu z europejskimi przywódcami jedno jest absolutnie jasne: solidarność Europy z Ukrainą przeciwko agresji Rosji jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej”.

twitter

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Białym Domu prezydent Ukrainy poinformował, że przeprowadził rozmowy z europejskimi przywódcami: premierem Wielkiej Brytanii KeiremrStarmerem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, premier Włoch GiorgiąMeloni, szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem, a także przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, przewodniczącym Rady Europejskiej António Costą oraz sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem.

Zełenski spotkał się z Trumpem w Białym Domu

WołodymyrZełenski złożył w piątek trzecią wizytę w Białym Domu podczas drugiej kadencji prezydentury Donalda Trumpa. Zarówno prezydent USA, jak I prezydent Ukrainy zapewnili, że było to dobre spotkanie.

Przywódcy rozmawiali m.in. o uzbrojeniu, produkcji broni oraz zaplanowanym spotkaniu przywódców USA i Rosji w Budapeszcie. Prezydent USA wyraził przekonanie, że Władimir Putin chce zakończyć wojnę, zaś WołodymyrZełenski ocenił, że nie sądzi, by przywódca Rosji był gotowy na pokój.

Ważnym temartem rozmowy Donalda Trumpa z WołodymyremZełenskim były pociski kierowane Tomahawk, o których sprzedaż zabiega Ukraina. Prezydent USA zasugerował, że nie sprzeda Ukrainie tych rakiet, ponieważ Stany Zjednoczone ich potrzebują. – Miejmy nadzieję, że uda nam się zakończyć wojnę bez Tomahawków – dodał.

Czytaj też:

"Bolesne punkty". Zełenski przyniósł to na spotkanie z TrumpemCzytaj też:

"Koniec z tym". Trump ujawnił, co powiedział Zełenskiemu