"Jedno jest absolutnie jasne". Tusk zabrał głos po ważnym spotkaniu
Dodano: 
Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk Źródło: PAP / Radek Pietruszka
W piątek w Białym Domu Donald Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. W sobotę głos w tej sprawie zabrał premier Donald Tusk.

W piątek w Białym Domu odbyło się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy WołodymyremZełenskim.

Donald Tusk, komentując na platformie X piątkowe spotkanie ocenił, że „po wczorajszych rozmowach prezydenta Zełenskiego w Białym Domu z europejskimi przywódcami jedno jest absolutnie jasne: solidarność Europy z Ukrainą przeciwko agresji Rosji jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej”.

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Białym Domu prezydent Ukrainy poinformował, że przeprowadził rozmowy z europejskimi przywódcami: premierem Wielkiej Brytanii KeiremrStarmerem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, premier Włoch GiorgiąMeloni, szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem, a także przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, przewodniczącym Rady Europejskiej António Costą oraz sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem.

Zełenski spotkał się z Trumpem w Białym Domu

WołodymyrZełenski złożył w piątek trzecią wizytę w Białym Domu podczas drugiej kadencji prezydentury Donalda Trumpa. Zarówno prezydent USA, jak I prezydent Ukrainy zapewnili, że było to dobre spotkanie.

Przywódcy rozmawiali m.in. o uzbrojeniu, produkcji broni oraz zaplanowanym spotkaniu przywódców USA i Rosji w Budapeszcie. Prezydent USA wyraził przekonanie, że Władimir Putin chce zakończyć wojnę, zaś WołodymyrZełenski ocenił, że nie sądzi, by przywódca Rosji był gotowy na pokój.

Ważnym temartem rozmowy Donalda TrumpaWołodymyremZełenskim były pociski kierowane Tomahawk, o których sprzedaż zabiega Ukraina. Prezydent USA zasugerował, że nie sprzeda Ukrainie tych rakiet, ponieważ Stany Zjednoczone ich potrzebują. – Miejmy nadzieję, że uda nam się zakończyć wojnę bez Tomahawków – dodał.

Opracowała: Lidia Lemaniak
Źródło: DoRzeczy.pl / x.com
