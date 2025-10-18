"Koniec z tym". Trump ujawnił, co powiedział Zełenskiemu

O jednym z tematów rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim Donald Trump poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Trump o rozmowie z Zełenskim: Czas powstrzymać zabijanie i zawrzeć UKŁAD!

"Spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim było bardzo interesujące i serdeczne, ale powiedziałem mu, tak jak z całą stanowczością zasugerowałem prezydentowi Putinowi, że czas powstrzymać zabijanie i zawrzeć UKŁAD!" – napisał amerykański przywódca na platformie Truth Social. Jak podkreślił, dość już przelano krwi". "[…] granice posiadania zostały wyznaczone przez wojnę i krew. Powinni się zatrzymać tam, gdzie są. Niech obie strony zadeklarują zwycięstwo, niech zadecyduje Historia!" – dodał Trump.

W dalszej części swojego wpisu prezydent Stanów Zjednoczonych zaapelował do zaprzestania zabijania i wydawania "niemożliwych do utrzymania sum pieniędzy". Wskazał, że każdego tygodnia masakrowanych jest tysiące ludzi. "KONIEC Z TYM, WRACAJCIE DO DOMU DO SWOICH RODZIN W POKOJU!" – zakończył Trump.

Zełenski: Trump ma rację

Do wpisu przywódcy USA odniósł się już Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy zgodził się z Trumpem, jednak – jak podkreślił – przeszkodą do realizacji takiego scenariusza jest Władimir Putin.

– Prezydent ma rację, powinniśmy zatrzymać się tam, gdzie jesteśmy, a potem rozmawiać. Inne zespoły mogą spotkać się i zdecydować, co zrobić, jak podjąć prawdziwe kroki prowadzące do prawdziwego pokoju, sprawiedliwego i trwałego pokoju (...) Ale między nami, tu chodzi o Putina, bo nie my zaczęliśmy tę wojnę – powiedział.

Tomahawki nie dla Ukrainy

W piątek prezydent USA Donald Trump gościł w Białym Domu Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy. Ważnym tematem rozmowy obu przywódców była kwestia ewentualnego przekazania Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk. Ze słów Trumpa wynika, że Kijów ich jednak nie otrzyma. – Potrzebujemy Tomahawków, potrzebujemy innych rzeczy, które wysyłamy Ukrainie (...) To nie jest tylko kwestia pieniędzy. To nie jest łatwe dla nas, żeby dawać ogromne ilości potężnego uzbrojenia. Dlatego mam nadzieję, że będziemy w stanie zakończyć tę wojnę bez myślenia o Tomahawkach – dodał Donald Trump.

Czytaj też:

Zełenski po spotkaniu z Trumpem: Na razie nie ma mowy o pociskach dalekiego zasięguCzytaj też:

Trump wyjaśnił, dlaczego wybrał Węgry na miejsce rozmów z PutinemCzytaj też:

Spotkanie z Zełenskim. Trump wypowiedział się o rakietach Tomahawk