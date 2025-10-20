Studenci nie chcą Cejrowskiego na uczelni. Odpowiedź uniwersytetu nie pozostawia wątpliwości

We wtorek 21 października na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbędzie się występ Wojciecha Cejrowskiego. Znany podróżnik, pisarz oraz komentator "Do Rzeczy" przedstawi swój program stand-upowy. Wydarzenie odbędzie się w Auli 1000 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego.

Przeciwko pojawieniu się Cejrowskiego na łódzkiej uczelni protestuje tamtejsza Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego.

"Jako Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pragniemy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec organizacji wydarzenia z udziałem Pana Wojciecha Cejrowskiego w murach naszej Uczelni. Nasze stanowisko nie wynika z różnicy poglądów politycznych, lecz z troski o zachowanie naukowego i etycznego charakteru Uniwersytetu – instytucji, która w naszych oczach jest miejscem otwartym na debatę opartą na rzetelnej wiedzy, szacunku i faktach" – czytamy w stanowisku opublikowanym przez studentów.

Samorząd podkreśla, że stoi na straży wolności słowa, dlatego nie może zgodzić się na propagowanie poglądów "niezgodnych z aktualnym konsensusem naukowym lub postaw noszących znamiona dyskryminacji".

Uczelnia odpowiada studentom

Komunikat w sprawie wydarzenia z udziałem Cejrowskiego opublikowały również władze uczelni. Podkreślono w nim, że organizatorem wieczoru jest podmiot zewnętrzny, który wynajął salę na zasadach komercyjnych od Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

"Zgodnie z zapisami umowy zawartej z organizatorem, wydarzenie ogranicza się wyłącznie do tematyki kulturalno-rozrywkowej, wykluczone są wszelkie treści o charakterze politycznym, ideologicznym oraz religijnym. Jednocześnie podkreślamy, że Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności, a tym bardziej nie utożsamia się z treściami prezentowanymi podczas tego, czy innych wydarzeń organizowanych na jego terenie przez podmioty zewnętrzne" – przekazano.

