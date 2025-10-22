Kaczyński po przesłuchaniu. Rzecznik prokuratury ujawnił szczegóły

Jarosław Kaczyński został w środę przesłuchany w warszawskiej prokuraturze okręgowej w charakterze świadka w śledztwie w sprawie dotyczącej wyborów korespondencyjnych z 2020 roku.

Przesłuchanie prezesa PiS rozpoczęło się o godz. 10:00, a zakończyło około godz. 14:00.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał po przesłuchaniu prezesa PiS, że odbywało się ono w obecności pełnomocnika świadka Jarosława Kaczyńskiego, jak i dwóch obrońców podejrzanego Mateusza Morawieckiego.

– Przesłuchanie nie było rejestrowane. Wszystkie pytania zadane przez prokuraturę zakończyły się odpowiedziami, w kilku przypadkach pan świadek nie pamiętał pewnych okoliczności – powiedział na konferencji prasowej.

Prok. Piotr Antoni Skiba podkreślił, że "żaden z obrońców nie miał żadnych dodatkowych pytań ponad to, o co pytali prokuratorzy". – Przesłuchanie było bardzo dokładne. Odbywało się w bardzo dobrej atmosferze – wyjaśnił.

Śledztwo ws. tzw. wyborów kopertowych

W ramach prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie postępowania, w lutym tego roku zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków usłyszał były premier, poseł PiS Mateusz Morawiecki.

W maju 2020 roku miały się odbyć korespondencyjne wybory prezydenckie. Jako powód wskazano ogłoszoną "pandemię" COVID-19. Ostatecznie jednak zrezygnowano z głosowania kopertowego. Pomimo podjęcia wielu działań i zaangażowania publicznych środków, wybory odbyły się w sposób tradycyjny.

Po przejęciu władzy przez koalicję Donalda Tuska jesienią 2023 roku, proces organizacji wyborów w 2020 roku stał się przedmiotem licznych postępowań prawnych, w tym śledztw prokuratorskich, działań sejmowej komisji śledczej oraz interwencji organów kontrolnych.

We wrześniu Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała komunikat, w którym poinformowała o umorzeniu śledztwa w zakresie udziału Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w organizacji tzw. wyborów kopertowych.

