"Tusk nie radzi sobie z rządzeniem". Sasin: Jak komuniści

25 października odbędzie się Krajowa Konwencja Platformy Obywatelskiej, na której ma dojść do połączenia Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną oraz Inicjatywą Polską. Politycy przez dłuższy czas strzegli nazwy nowego projektu. Nie wiadomo było, czy powstanie nowa partia czy współpraca odbywać się będzie pod szyldem Koalicji Obywatelskiej.

KO została bowiem powołana jako koalicyjny komitet wyboczy w 2018 r. na potrzeby wyborów samorządowych. Pierwotnie był to sojusz między Platformą Obywatelską i Nowoczesną. Później formuła została poszerzona o Inicjatywę Polską oraz Zielonych.

Sasin: PO jest skompromitowana

Politycy Prawa i Sprawiedliwości wskazują, że likwidacja Platformy Obywatelskiej to jedynie zabieg marketingowy, który ma odwrócić uwagę od katastrofalnych notowań rządu Donalda Tuska.

– To, że [PO – przyp. red.] zmieni nazwę, to nie znaczy, że się zmieni. Ja rozumiem, kiedyś w PZPR było takie hasło" "partia ta sama, ale nie taka sama" i rozumiem, że to właśnie ma być partia ta sama, ale nie taka sama. Nazwę ma zmienić, logo, może tam jeszcze cokolwiek innego [...] tu się kompletnie nic nie zmieni, zagrywka PR-owa, oczywiście wynikająca z tego przeświadczenia, że to logo jest tak skompromitowane i Platforma Obywatelska jest tak skompromitowana rzeczywiście, że ciągnie dzisiaj w dół całą formację – stwierdził poseł PiS Jacek Sasin.

Polityk przekonywał, że premier Tusk "nie radzi sobie z rządzeniem Polską". Co więcej, szef rządu "generuje potężne problemy", co zdaniem Sasina, upodabnia PO do komunistów, którzy "bohatersko walczą z problemami, które sami sobie wytworzyli".

– Najpierw była rekonstrukcja, okazało się, że minęło kilka miesięcy, rekonstrukcja nic nie dała, nikt się na to nabrać nie dał. To teraz jest rebranding – podsumował Sasin.

