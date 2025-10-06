Sasin: PiS nie może być pospolitym ruszeniem

Nie milką echa konfliktu w dolnośląskich strukturach Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński zdecydował o wykluczeniu z partii siedmiu radnych tamtejszego sejmiku województwa. Wykluczeni radni to: Magdalena Brodowska, Przemysław Czarnecki, Łukasz Lach, Marcin Krzyżanowski, Paweł Kura, Krzysztof Mróz i Ewelina Szydłowska-Kędziera. Powodem decyzji szefa PiS były tarcia w klubie i stosunek części radnych do decyzji władz regionalnych partii.

Wyrzuceni politycy wkrótce zabrali głos. W opublikowanym oświadczeniu wskazali, że przyjęli decyzję Kaczyńskiego "ze smutkiem i zaskoczeniem".

Jak tłumaczył niedawno rzecznik partii Rafał Bochenek, decyzja Kaczyńskiego dotyczyła na razie zawieszenia, a nie wyrzucenia z partii. Cała sprawa zaś ma "pewien dłuższy kontekst, czasowy, narastała od pewnego momentu".

Sasin: Musimy być mocną armią

Zdecydowaną reakcję prezesa Kaczyńskiego tłumaczy także Jacek Sasin. Jak wskazał, w ocenie szefa partii na Dolnym Śląsku doszło do złamania "podstawowych zasad w partii". Stąd taka, a nie inna decyzja.

– Jak się ktoś zapisuje do partii i jest w niej, jest w klubie, to też musi się z tym liczyć, że czasami musi – a właściwie zawsze powinien – te decyzje realizować, oczywiście uczestnicząc wcześniej również w ich podejmowaniu. Tego tam nie było i konsekwencja jest taka, jaka jest – powiedział polityk.

– My nie możemy być pospolitym ruszeniem, bo […] po drugiej stronie mamy zorganizowaną pruską armię, która rzeczywiście kroczy, nie zważając na nic, do swojego celu. A my mamy się przeciwstawiać jako PiS pospolitym ruszeniem, gdzie każdy sobie jest panem. Tak się wojen, starć politycznych nie wygrywa – kontynuował Sasin.

Poseł podkreślił, że partia musi być "mocną, zdyscyplinowaną armią", co nie oznacza brak wewnętrznej dyskusji na pewne tematy.

