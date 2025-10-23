"Oj, chyba troszkę się zapędził kierownik". Koalicjanci martwią się o Tuska

Premier Donald Tusk podczas spotkania z sympatykami w Piotrkowie Trybunalskim przekonywał, że udało mu się zrealizować jedynie 1/3 obietnic, bo w wyborach uzyskał 31 proc. głosów. Tak samo tłumaczył się później w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim.

Koalicjanci dziwią się narracji szefa rządu, o czym powiedzieli w rozmowie z portalem Onet.

– Oj, chyba troszkę się zapędził kierownik — twierdzi jeden z polityków Lewicy.

Koalicjanci mówią, że „to brzmi jak skrajna arogancja”. Zastanawiają się, czy stoi za tym jakaś taktyka.

– Jedyne co przychodzi mi do głowy, to Tusk, mówiąc to, zaczął procedurę przejęcia całego elektoratu po Polsce 2050 i PSL. A pewnie i częściowo naszego – powiedział polityk Lewicy.

Poza tym politycy koalicji, z którymi rozmawiał portal twierdzą, że „Tusk przestał być w swoich wystąpieniach tak błyskotliwy, jak kiedyś”.

„Nawet w kampanii dwa lata temu był znacznie lepszy. Teraz brnie w tłumaczenia, które nikogo nie przekonują i sprawia wrażenie obrażonego na elektorat, a to — konkludują politycy koalicji — zawsze źle się kończy dla wszystkich” – czytamy.

Twierdzą też, że szef rządu wygłaszając takie zdania, „sprawia wrażenie polityka w defensywie, bezsilnego wobec sytuacji politycznej, a nie lidera, który ma plan na drugą połowę kadencji”.

– Tusk sprawia wrażenie, jakby był zagoniony w kąt, nie wychodził do ludzi z przekonaniem, że idzie się bić i że jest gotowy znowu wygrać – dodają.

Na portalu czytamy, że premier nie zrezygnował z idei stworzenia partii bardziej konserwatywnego wizerunku.

– To o tyle dziwne, że w poprzedniej kampanii miał pewien odchył lewicowy, bardzo widoczny i stawiał na lewicowe postulaty, a teraz nagle okazuje się, że drzemie w nim jednak konserwatysta, który nigdy nie zniknął na dobre – mówią koalicjanci.

Polaków zapytano o rozliczenia PiS. Wyniki sondażu dają do myślenia