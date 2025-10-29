"Nie pożyczajcie im pieniędzy". Mentzen: To ludzie, którzy nie wywiązują się z umów

W minioną sobotę Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska połączyły się w jedno ugrupowanie. Od tego momentu występować będą pod nazwą Koalicja Obywatelska.

W przypadku Nowoczesnej oznacza to likwidację partii po 10 latach istnienia. Decyzję w tej sprawie jej władze podjęły w miniony piątek. Ugrupowanie pozostawia po sobie ogromny dług w wysokości ok. 2 milionów złotych. Składa się na niego zaciągnięty w 2015 r. kredyt w PKO BP oraz 900 tys. zł, które Nowoczesna jest winna Polsatowi za spoty wyborcze w kampanii parlamentarnej. Jak przyznał niedawno Witold Zembaczyński, wierzyciele ugrupowania będzie musieli "sobie zapisać resztę tych zobowiązań po stronie straty".

Mentzen: To ludzie, którzy nie oddają długów

Fakt, że długi Nowoczesnej nie zostaną nigdy spłacone nie umknął uwadze polityków opozycji. Lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen zamieścił w sieci film, na którym uderza polityków Koalicji Obywatelskiej.

– Ja nie wiem, dlaczego niektórzy dalej liczą na to, że KO będzie spełniać jakieś obietnice. Przecież to są ludzie, którzy nawet nie oddają pieniędzy, nie wywiązują się z umów. Partia Nowoczesna, która właśnie teraz łączy się z KO, ma 2 miliony złotych długów i zamierza się zlikwidować po to, żeby działać dalej jako KO. A wiecie kto odda te 2 mln złotych ludziom, którzy im pożyczyli pieniądze? – powiedział.

– Nikt im nie odda, bo partie polityczna są jedynym bytem prawnym w Polsce, w którym za zobowiązania nie odpowiada nikt. Więc jeżeli zamierzacie kiedyś pożyczyć jakieś pieniądze komuś z KO, zaufać im na słowo, kupić jakąś ich obietnicę, to od razu mam dla was informację – nie liczcie, że kiedykolwiek zobaczycie jakiekolwiek pieniądze z powrotem, bo to są ludzie, którzy nie oddają swoich długów – dodał.

