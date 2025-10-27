Ważny polityk PiS krytykuje Mentzena. Padły mocne słowa

Sławomir Mentzen, odnosząc się do propozycji PiS, które pojawiły się podczas konwencji partii w Katowicach, ocenił we wpisie na platformie X, że „Coroczna waloryzacja 800 plus, bony mieszkaniowe na 100 tys. zł za trzecie dziecko, dochód podstawowy 500 zł dla każdego, likwidacja kwoty wolnej, czterodniowy tydzień pracy dla seniorów, gwarancja wkładu własnego i wiele innych podobnych pomysłów znajduje się w pokazanym dziś socjalistycznym programie PiS”.

„I jeszcze ktoś się dziwi, że nie chcę mieć nic wspólnego z tym planem ostatecznego zrujnowania naszego państwa?” – dodał.

Brudziński odpowiada Mentzenowi

Do wpisu Sławomira Mentzena odniósł się w Telewizji Republika wiceprezes PiS, europoseł Joachim Brudziński.

– Bardzo łatwo jest krytykować wszystko z pozycji takiego człowieka, który nigdy nie ponosił żadnej odpowiedzialności, w sensie politycznym, za zarządzanie państwem. Odbijam piłeczkę: panie Mentzen, a jaki jest wasz pomysł, wasz program? – zapytał.

Ocenił, że „powtarzanie za Januszem Korwinem-Mikke takich tez populistyczno-darwinistycznych, w wymiarze darwinizmu społecznego, że każdy jest kowalem swojego losu, jeżeli jesteś biedny, to znaczy, że jesteś frajerem, służba zdrowia nie powinna być bezpłatna, szkolnictwo nie powinno być bezpłatne, za to wszystko każdy powinien płacić, każdy sobie powinien odkładać na swoją emeryturę, to jest nośne dla ludzi szczególnie młodych”.

Zdaniem Joachima Brudzińskiego „różnego rodzaju szopki takie, jak uciekanie ze spotkań wyborczych na hulajnodze czy organizowanie wspólnego picia piwa, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby młodzi ludzie się napili piwa czy jeździli na hulajnogach, tylko to nie jest poważna polityka”.

– Pytanie, czy Sławomir Mentzen, dzisiaj w sposób tak bezpardonowy atakujący PiS, jest takim pożytecznym pomocnikiem Donalda Tuska, czy ma być kolejną trzecią drogą, kolejnym Palikotem – dodał.

Pakt senacki PiS i Konfederacji?

Pytany o ewentualny pakt senacki PiS i Konfederacji, Joachim Brudziński stwierdził, że „w polskiej polityce wszystko jest możliwe”.

– To jest – póki co – jeszcze kwestia przyszłości. Natomiast nie wydaje się, żeby było możliwe porozumienie polityczne z człowiekiem, który w sposób tak bezpardonowy dzisiaj, ramię w ramię z Donaldem Tuskiem, atakuje PiS – mówił.

Podkreślił, że „to nie PiS jest problemem dzisiaj dla Polaków, tylko obecnie rządzący”. – A ja takich tyrad pana Mentzena pod adresem Donalda Tuska jakoś specjalnie nie słyszę – wskazał.

Joachim Brudziński zauważył, że „to pytanie do naszych kolegów z Konfederacji: czy są partią opozycyjną, czy chcą budować alternatywę dla Donalda Tuska, czy upatrzyli sobie wroga w PiS i tak naprawdę dzisiaj są pomocnikami tej ekipy, i tego rządu”.

– Czy dojdzie do takiego paktu? Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że wśród posłów Konfederacji jest bardzo wielu polityków racjonalnych. I mam nadzieję, że ta racjonalność zwycięży, a nie takie chłopięce podejście do polityki i do ewentualnego przyszłego partnera – wskazał.

