Rosja zaatakuje Polskę? Kaczyński: Absolutnie do rozważenia

We wtorek rozpoczęło się Krynica Forum 2025. "O Polsce na poważnie" to hasło tegorocznej edycji wydarzenia. Konferencja w Krynicy-Zdroju rozpoczęła się we wtorek 28 października i potrwa do czwartku 30 października. Główne punkty wydarzenia będą stanowić debaty o najważniejszych wyzwaniach dla Polski.

Krynica Forum to połączenie światów polityki, biznesu i nauki. Dyrektorem programowym konferencji jest Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. – Szykuje się wydarzenie kraftowe, skrojone na miarę, miejsce dyskusji na poważnie, z zachowaniem pluralizmu i szacunku dla różnorodnych poglądów – zapowiadał.

Kaczyński: Trzeba brać pod uwagę atak Rosji na Polskę

W programie na środę przewidziano również rozmowę Krzysztofa Raka z Jarosławem Kaczyńskim. Panel nosi tytuł "Polska w niespokojnych czasach". Właśnie do kwestii zagrożeń odniósł się prezes PiS.

Polityk zapytany o możliwy atak Rosji na Polskę, odpowiedział: „Jeżeli chodzi o to kiedy, to nie jestem wróżbitą”. – Mogę powiedzieć, bo pan wymienił tę odległość 5 lat, że to chodzi o średnie, czyli 5 lat, to bym w ciągu tych 5 lat tego nie wykluczał. Nie uważam tego za szczególnie prawdopodobne, ale uważam to za absolutnie do rozważenia i że trzeba brać pod uwagę – powiedział Kaczyński zwracając się do prowadzącego.

– Za 5 lat, jeżeli będziemy czynili odpowiednie wysiłki, różne rzeczy zostaną zmienione, to będziemy do tego, jak sądzę, gotowi, ale jest jedna taka dosyć trudna sprawa po drodze. Zmiana rządu. Więc jeżeli się rząd zmieni, to rzeczywiście możemy być gotowi. Przy tym rządzie ja takiej możliwości nie widzę – podkreślił prezes PiS, cytowany przez portal 300polityka.pl.

Prezes PiS: To zadanie dla prezydenta Nawrockiego

Jarosław Kaczyński odniósł się również do statusu Grupy Wyszehradzkiej.

– Pewne skutki przynosiła Grupa Wyszehradzka, póki działała – zaznaczył były premier.

Prezes PiS wskazał również na zadanie, jakie – jego zdaniem – stoi w tej sprawie przed prezydentem Karolem Nawrockim.

– Jej odbudowa to w moim przekonaniu jeden z takich celów bezpośrednich, szczególnie ostatnie zmiany w Czechach stwarzają tutaj szansę, żeby to odbudować i tutaj jest, jak mi się wydaje, rola przede wszystkim dla prezydenta Nawrockiego – powiedział Kaczyński.