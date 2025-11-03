"Prędzej czy później się potknie". Polityk o Żurku

Zbigniew Ziobro złożył w poniedziałek – w imieniu klubu PiS – zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Waldemara Żurka. Chodzi o wyciek danych do TVN24.

Chodzi o tekst pt. "Tak działała grupa 'Zibiego' Ziobry. Zdobyliśmy wniosek prokuratury", który został opublikowany 30 października wieczorem na portalu tvn24.pl. "Reporterzy 'Czarno na białym' dotarli do wniosku o wyrażenie przez posłów zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Zbigniewa Ziobry. 159-stronicowy dokument trafił już do marszałka Sejmu. Opisujemy treść każdego z 26 zarzutów, które prokuratorzy chcą postawić byłemu ministrowi" – czytamy.

W zawiadomieniu do prokuratury były szef MS zwraca uwagę, że ten niezwykle obszerny tekst zawiera informacje, które nie pojawiły się w oficjalnych komunikatach prokuratury, poświęconych wnioskowi o uchylenie immunitetu. "Wskazują między innymi na konkretne osoby, których depozycje mają świadczyć o popełnieniu przez posła wskazanych we wniosku przestępstw" – czytamy. Według zawiadomienia, istnieją poważne obawy, iż prokuratura przekazała materiały ze śledztwa dziennikarzom, co stanowi poważne naruszenie przepisów.

Jabłoński: Żurek zostanie rozliczony

Do działań ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka odniósł się na antenie Telewizji Republika poseł PiS Paweł Jabłoński.

– Prędzej czy później się potknie patrząc jak on działa nierzetelnie, jak źle przygotowuje te przepisy – powiedział parlamentarzysta. – Proszę zwrócić uwagę, że przygotował tę ustawę, która wprowadza jakieś kategorie sędziów, grupa zielona, grupa żółta, że on tam będzie jakieś listy proskrypcyjne robił. Ta ustawa została zmiażdżona przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który przecież nie jest z PiS-u. To jest Rzecznik Praw Obywatelskich związany z ta strona liberalną, zmiażdżył tę ustawę całkowicie i inne autorytety prawnicze też się tak wypowiadają – podkreślał Jabłoński.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości nie wieszczy szefowi resortu sprawiedliwości długiej kadencji.

– Czas pana Żurka na stanowisku ministra sprawiedliwości, moim zdaniem, nie będzie zbyt długi. Bo on będzie jeszcze przez chwilę groźny, będzie wygrażał, będzie straszył, próbował rozliczać, ale on też zostanie rozliczony – zaznaczył Paweł Jabłoński.

