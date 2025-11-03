Żurek przekazał materiały TVN24? Ziobro zawiadamia prokuraturę

"Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra W. Żurka i podległych mu prokuratorów. Ujawnienie tajemnicy śledztwa ze szkodą dla interesu publicznego i wbrew procedurom parlamentarnym jest

zgodnie z kodeksem karnym

przestępstwem ściganym z urzędu"

– poinformował w serwisie X były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Chodzi o materiały w zakresie wniosku o uchylenie mu immunitetu.

Chodzi o tekst pt. "Tak działała grupa 'Zibiego' Ziobry. Zdobyliśmy wniosek prokuratury", który został opublikowany 30 października wieczorem na portalu tvn24.pl. "Reporterzy 'Czarno na białym' dotarli do wniosku o wyrażenie przez posłów zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Zbigniewa Ziobry. 159-stronicowy dokument trafił już do marszałka Sejmu. Opisujemy treść każdego z 26 zarzutów, które prokuratorzy chcą postawić byłemu ministrowi" – czytamy.

W zawiadomieniu do prokuratury były szef MS zwraca uwagę, że ten niezwykle obszerny tekst zawiera informacje, które nie pojawiły się w oficjalnych komunikatach prokuratury, poświęconych wnioskowi o uchylenie immunitetu. "Wskazują między innymi na konkretne osoby, których depozycje mają świadczyć o popełnieniu przez posła wskazanych we wniosku przestępstw" – czytamy. Według zawiadomienia, istnieją poważne obawy, iż prokuratura przekazała materiały ze śledztwa dziennikarzom, co stanowi poważne naruszenie przepisów.

Ziobro nie zrzeknie się immunitetu

31 października Kancelaria Sejmu poinformowała, że zawiadomienie o postępowaniu dotyczącym odebrania immunitetu zostało skutecznie doręczone Zbigniewowi Ziobrze i że polityk ma trzy dni na dobrowolne zrzeczenie się immunitetu. Termin mija dziś.

6 listopada zbierze się sejmowa komisja regulaminowa, która pochyli się nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie polityka do odpowiedzialności karnej, a także zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

W rozmowie z Polsat News były szef resortu sprawiedliwości odniósł się do sprawy i zapowiedział, że niczego nie będzie się zrzekał. Polityk zapowiedział podjęcie kroków prawnych przeciwko prok. generalnemu Waldemarowi Żurkowi i podległym mu prokuratorom.

