"Irytuje mnie to". Minister skomentowała rozmowy w koalicji rządzącej

Minister funduszy i polityki regionalnej była pytana w Polsat News, czy Szymon Hołownia ustąpi z funkcji marszałka Sejmu, mimo że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie otrzymała jeszcze stanowiska wicepremiera.

– Nasze stanowisko jako Polski 2050 i marszałka jest jednoznaczne: my dotrzymujemy zobowiązań, bo żadna koalicja nie jest w stanie funkcjonować, jeżeli koalicjanci wobec siebie nie dotrzymują zobowiązań. Tego samego oczekujemy od koalicjantów. Zostało ustalone, że jest rotacja na pozycji marszałka, zostało też ustalone, że każda partia koalicyjna ma wicepremiera i wicemarszałka. To wielokrotnie zostało potwierdzone – wyjaśniła.

Pełczyńska-Nałęcz wicepremierem?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pytana, co się stanie, jeśli do 13 listopada nie otrzyma stanowiska wicepremiera, odpowiedziała, że „to nie jest kwestia 13, może się zdarzyć 14, 15”.

– Rzecz jest w dotrzymywaniu umów. I to jest takie trochę sprawdzam wobec nas wszystkich. Ci, którzy umowy nie dotrzymają – jeżeli tacy będą – pokażą, jak traktują koalicję. Irytuje mnie, że jest za dużo rozmów o personaliach. Za dużo w koalicji rozmawiamy o personaliach, kiedy ludzie chcą, żebyśmy rozmawiali o sprawach. Coś jest dogadane – zrealizujmy to bez zbędnego mówienia o tym i robienia wokół tego jakichś oper mydlanych. I zacznijmy rozmawiać jak najwięcej o sprawach – i to jest to, czym ja bym się chciała przede wszystkim zajmować – tłumaczyła.

Minister Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że koalicja to jest „współpraca” i „nigdy nie jest dana raz na zawsze”. – Cały czas się trzeba o nią troszczyć. My jako Polska 2050 się o te koalicję troszczymy – dodała.

Pytana, czy będzie ubiegać się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050, odpowiedziała, że nie wyklucza startu. – Ciągle mamy sporo czasu, więc na ten moment koncentruję się na innych rzeczach, ale nie wykluczam – powiedziała.

