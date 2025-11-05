"Chcą nam zabrać niepodległość". Polityk PiS uderza w kraj UE

Sprawa stosunków polsko-niemieckich odżywa w kontekście dyskusji o roli, jaką ma odgrywać Unia Europejska. Część polityków prawicy wskazuje na zagrożenie związane z dominacją Berlina na Starym Kontynencie.

Błaszczak: Właśnie dlatego Tusk niszczy opozycję

Do relacji z Niemcami odniósł się w programie "Polityczny Ring" ("Super Express") szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

– Wie pan, dlaczego my tak jesteśmy niszczeni? Dlatego, że my stanowimy jedyną, ostatnią barierę przed tym, żeby wtłoczyć Polskę do scentralizowanej Unii Europejskiej, czyli do państwa niemieckiego – powiedział były szef MON.

– Niszczy opozycję Donald Tusk właśnie dlatego (...) bo my się temu sprzeciwiamy. A plan polityczny polega na tym, żeby Polacy byli dostarczycielami taniej siły roboczej w scentralizowanym państwie europejskim sterowanym przez Niemcy – dodał.

Jak zaznaczył Błaszczak, w świecie zachodnim "leży lepsza oferta, Pax Americana". – Oferta prezydenta Trumpa, która dotyczy tego, żeby budować siłę wojska, przeznaczać 5 proc. PKB na obronność. Amerykanie nie chcą nam zabrać naszej suwerenności i niepodległości, Niemcy tak, chcą nam zabrać naszą niepodległość – mówił parlamentarzysta.

Poseł PiS: Ziobro już został skazany

Mariusz Błaszczak odniósł się również do sytuacji byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

– Pan minister Zbigniew Ziobro już został skazany. Przez Donalda Tuska został skazany – powiedział szef klubu PiS.

Jak zaznaczył, "w Sądzie Okręgowym w Warszawie tzw. neosędziów, co już jest nadużyciem wielkim, bo nie ma neosędziów czy paleosędziów, skierowano do wydziału gdzieś tam na bok, niczym się nie zajmują, natomiast te sprawy, sprawy polityczne, będą powierzać sędziom nie z losowania, tylko wyznaczonym".

– Ustawki robią jak za komuny, PRL wrócił – dodał Błaszczak.

