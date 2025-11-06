"Zgodnie z obietnicą". Jutro prezydent przedstawi projekt ważnej ustawy

W trakcie kampanii wyborczej Karol Nawrocki zadeklarował, że doprowadzi do stałego obniżenia cen energii. Podczas spotkania z wyborcami w Augustowie (woj. podlaskie) ówczesny kandydat powiedział, że "w ciągu swoich pierwszych 100 dni od objęcia urzędu prezydenta wprowadzę plan «Prąd 33 proc.». To oznacza, że będziecie po 100 dniach od objęcia przeze mnie urzędu prezydenta Polski, płacić o jedną trzecią mniej za rachunki energii elektrycznej". Jak przekazał w czwartek szef gabinetu Nawrockiego, nadszedł czas na realizację tej obietnicy.

"Prezydent Karol Nawrocki przedstawi jutro kolejny projekt zapowiedziany w kampanii wyborczej. Zgodnie z obietnicą, jeszcze przed upływem 100 dni prezydentury, Prezydent RP zaprezentuje projekt ustawy obniżającej ceny energii o 33 procent. PO PIERWSZE POLSKA, PO PIERWSZE POLACY!" – napisał w mediach społecznościowych Paweł Szefernaker.

Będą podwyżki za prąd

Od nowego roku w życie wchodzi podwyżka opłaty mocowej. Według komunikatu URE z 30 października jej wysokość wyniesie aż 50 proc.

Dla gospodarstw domowych, które zużywają rocznie poniżej 500 kWh opłata mocowa wzrośnie z obecnych 2,86 zł/mies. na 4,29 zł/mies. Jeśli zużycie wyniesie pomiędzy 500 – 1200 kWh, opłata będzie wynosić 10,31 zł/mies. (obecnie 6,86 zł). Zużycie powyżej 2800 kWh rocznie będzie wiązało się z opłatą w wysokości 24,05 zł/mies.

Opłata mocowa wzrośnie również dla odbiorców biznesowych.

Przypomnijmy, że premier Donald Tusk poinformował 24 czerwca, że rząd podjął decyzję o zamrożeniu cen energii dla gospodarstw domowych do końca tego roku.

Jednak pod koniec października minister energii Miłosz Motyka stwierdził, że rząd nie będzie więcej prz ceny energii edłużał mechanizmu mrożenia cen, ponieważ oznacza to zwiększone wydatki budżetowe. Tym samym od nowego roku rachunki Polaków za energię elektryczną wzrosną.

Czytaj też:

Portfele Polaków czeka wstrząs. Uciążliwa opłata wzrośnie o 50 proc.Czytaj też:

Wkrótce Polacy przeżyją szok. Te rachunki wzrosną nawet o 80 proc.