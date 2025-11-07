Poseł zrugała koalicję. "Znów zaplanowaliście 23-miliardową dziurę"

Parlamentarzystka partii Razem Marcelina Zawisza poruszyła w Sejmie kwestię kryzysu w systemie ochrony zdrowia.

Ochrona zdrowia. Zawisza: Dzieje się to, przed czym ostrzegaliśmy

– Porozmawialiście już o sobie, a ja troszeczkę o ludziach – rozpoczęła, nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi zwaśnionych parlamentarzystów obozów KO i PiS. – Rok temu stałam tutaj i mówiłam, że ze względu na to, że macie 20-miliardową dziurę w budżecie ochrony zdrowia, ludzie będą odprawiani z kwitkiem. I dzieje się dokładnie to przed czym ostrzegaliśmy – powiedziała wzburzona poseł, kierując wzrok w stronę ław KO, Lewicy, PSL i Trzeciej Drogi. Jej wystąpieniu towarzyszyły nerwowe okrzyki posłów koalicji rządzącej.

"Wstydźcie się"

– Ludzie dowiadują się, że będą mieli przekładane operacje, zabiegi na przyszły rok, że nie mogą dostać się do lekarza. Ograniczane lub wręcz niewłączane są nowe osoby do programów lekowych i to jest wasza odpowiedzialność. Przez tok wiedzieliście o tym, że tak się będzie działo. Nie zrobiliście nic i dopiero dziś wasz minister finansów Domański spotkał się z panią minister zdrowia. Wstydźcie się tego, że na przyszły rok znowu zaplanowaliście 23-miliardową dziurę w systemie ochrony zdrowia. To są odwołane operacje, zabiegi i wizyty. To jest wasza wina, że ci ludzie nie mogą się leczyć. To wy nie dajecie pieniędzy na ochronę zdrowia, wstydźcie się! – zakończyła wystąpienie.

Dodatkowe 3,5 miliarda dla NFZ

W piątek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Resort zdrowia wydał komunikat, w którym poinformował, że "uzgodniono działania, zmierzające do przekazania dodatkowego wsparcia dla Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 3,5 mld zł".

Kiepska kondycja polskiej ochrony zdrowia nie jest tajemnicą, jednak w ostatnim czasie pojawiły się informacje, że w wielu miejscach w całej Polsce dochodzi do odwoływania i przesuwanych na rok 2026 zabiegach, w związku z wyczerpaniem limitów finansowania przez NFZ. Ministerstwo Zdrowia wydało oświadczenie, w którym zaprzeczyło, że odsyłani są pacjenci onkologiczni.

