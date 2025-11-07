Burzliwe obrady Sejmu. "Obłęd i ignorancja wobec prawdziwych problemów"

Ważą się losy immunitetu posła Zbigniewa Ziobry. Posłowie zdecydują, czy immunitet uchylić oraz wyrazić zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. W Sejmie trwa burzliwe posiedzenie.

Sójka: Ignorancja wobec prawdziwych problemów Polaków

– Koalicja Donalda Tuska urządza igrzyska – powiedziała z mównicy sejmowej. – Ścigacie ministra Ziobrę, gracie teatr politycznej zemsty tylko po to, żeby przykryć największy od lat kryzys w polskiej ochronie zdrowia. W całej Polsce odwoływane są zabiegi, wstrzymywane przyjęcia pacjentów, a lekarze mówią wprost – NFZ jest bankrutem. A minister zdrowia u pana Tuska zamiast działać, opowiada spokojnie, że 30 proc. szpitali jest nadmiarowych, rodzącym kobietom proponuje położną na SOR, między ofiarami wypadków a ludźmi czekającymi godzinami w kolejkach. To jest piekło kobiet drogie panie – zwróciła się w kierunku ław zajmowanych przez Lewicę.

– Minister finansów zamiast szukać pieniędzy dla cierpiących pacjentów, upaja się wizją, że pisowiec trafi do aresztu. To jest obłęd waszej zemsty, ignorancji wobec prawdziwych problemów Polaków. Ludzie cierpią, szpitale stoją na krawędzi, a wy bawicie się w polityczne widowisko – powiedziała polityk.

Prokuratura chce aresztować Ziobrę

W czwartek po burzliwej dyskusji większość w Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Chodzi m.in. o rzekome nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości za czasów, kiedy kierował resortem sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów. W piątek posłowie zdecydują w głosowaniu, czy immunitet zostanie odebrany, pochylą się też nad wnioskiem o zgodę na tymczasowe aresztowanie posła PiS. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie sąd.

Czytaj też:

"Część pacjentów będzie umierać". Grozi nam prywatyzacja szpitali?Czytaj też:

Kaczyński zapowiada nową kampanię. "Możemy zareagować tylko w jeden sposób"Czytaj też:

Zastrzyk pieniędzy dla NFZ. Zapadła ważna decyzja