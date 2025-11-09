"Takich Sławków nie potrzebujemy". Polityk PiS krytykuje Mentzena

Podczas programu "Polityczny WF z gościem" (Polsat News) prowadzący przytoczył słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości z jednej z konferencji prasowych. – Jeżeli ktoś cierpi na jakieś niedostatki, to jednak powinien najpierw się doprowadzić do dobrego stanu, a dopiero później przejść do polityki. A jeżeli to jest niemożliwe, to trudno. Ja niestety też nie mogłem zostać koszykarzem, a marzyłem o tym – mówił lider PiS, pytany o pakt senacki z Konfederacją.

Sławomir Mentzen przyznał, że odebrał to jako sugestię dotyczącą zespołu Aspergera, z którym zmaga się polityk Konfederacji. – Jarosław Kaczyński jest nie tylko kłamcą, ale i chamem. Wykorzystuje moją chorobę do uderzania we mnie – ocenił stanowczo.

Buda: Mentzen nie ma żadnego pomysłu

Do wypowiedzi prezesa partii Nowa Nadzieja odniósł się w niedzielę na antenie Polsat News europoseł PiS Waldemar Buda.

– Życzę sobie, żeby politykę uprawiać w długich spodniach i wyjść od takiej retoryki osobistej, poważnie zajmować się polityką. Sławomir Mentzen to człowiek, który utworzył sobie z polityki lożę szyderców, to znaczy: To źle, to niedobrze, ja bym zrobił lepiej. Nigdy nie rządził, nigdy nic nie zrobił – stwierdził były minister rozwoju i technologii.

– Niech wyjmie jakiś program, niech pokaże jakieś postulaty, co chce zrobić i jak lepiej, wtedy podyskutujemy. My też wtedy będziemy recenzentami. Każdy ma w pracy takiego Sławomira, który siedzi w rogu, nic nie robi, każdy na niego narzeka i Sławek mówi: "To źle, jak ty to robisz"; "Jesteś za wolny"; "Ja bym zrobił inaczej"; "To jest nieskuteczne"; "Za mało zarobiliśmy" – a nic sam nie robi. Takich Sławków w polityce nie potrzebujemy – zaznaczył Buda.

Europoseł PiS powiedział, że "potrzebujemy ludzi, którzy mówią tak: To jest nie najlepiej zrobione, można zrobić lepiej, ale robimy to tak, ja ci pomogę i razem to zrobimy". "A ten człowiek nie ma żadnego projektu, żadnego pomysłu" – dodał.

