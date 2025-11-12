Nauka poszła w las
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Nauka poszła w las

Jarosław Kaczyński vs. Sławomir Mentzen
Coraz ciekawsze formy przybierać zaczynają debaty na naszej scenie politycznej. Prawica, której hasło „odpowiedzialności za państwo” od dawna nie schodzi z ust na wszelkiego rodzaju reklamach i wiecach wyborczych, daje ostatnio popis podwórkowego zdziecinnienia.

Po tym, jak Sławomir Mentzen nazwał prezesa PIS „gangsterem politycznym”, ten odwdzięczył mu się poradą, by do polityki wkroczył dopiero po „doprowadzeniu się do dobrego stanu” i pozbyciu się „jakichś niedostatków”, na które cierpi. W kolejnej ciętej ripoście przywódca niesystemowej prawicy określił Jarosława Kaczyńskiego mianem „chama” i „kłamcy”.

Ten spór na politycznych szczytach zastąpił, jak na razie, obu ugrupowaniom prawicowym inne, bardziej racjonalne formy wymiany myśli. Wydaje się on zaspokajać zarówno oczekiwania politycznej publiczności, jak i retoryczne ambicje obu zwaśnionych polityków. Choć używają oni argumentów, które w sam raz pasują do podwórkowych „solówek” pod trzepakiem, obaj pochwalić się mogą nad wyraz gruntownym wykształceniem, potwierdzonym tytułami naukowymi.

