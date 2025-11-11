7 listopada w Czycie, stolicy Kraju Zabajkalskiego na Syberii, wystąpił Zachar Prilepin. To jedna z najważniejszych postaci współczesnej kultury prowojennej w Rosji. Czołowy kremlowski propagandysta. Najpoczytniejszy rosyjski pisarz. Polityk, weteran dwóch wojen czeczeńskich i konfliktu na Donbasie, a także uczestnik inwazji na Ukrainę. Cudem przeżył zamach, przeprowadzony na zlecenie SBU.

W Czycie Prilepin wygłosił wykład pt. "Literatura rosyjska jako narzędzie Zwycięstwa". Do mediów przebiła się jednak głównie jego wypowiedź, niezwiązana z tematem wystąpienia.