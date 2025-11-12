Kierwiński: Nawrocki jest do tego organicznie niezdolny

Prezydent Karol Nawrocki odmówił nominacji 46 sędziom. Zapowiedział przy tym, że przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny, nie może liczyć na nominację sędziowską i awans.

Karol Nawrocki zaznaczył też, że nie będzie dawał awansów sędziom, którzy „słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości pana Waldemara Żurka, który zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego Rzeczpospolitej”.

Kierwiński atakuje prezydenta

Decyzja wywołała oburzenie polityków koalicji rządzącej. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński stwierdził, że odmowa nominacji sędziowskich to "otwarta wojna z porządkiem konstytucyjnym". Polityk KO zapewnił, że rząd "radzi sobie cały czas" ze swoimi zadaniami.

– Bo niezależnie od tego, że pan prezydent stara się ten kij w szprychy cały czas wsadzać, to jednak rząd funkcjonuje normalnie i rząd funkcjonuje skutecznie. Bo niezależnie od tego, jak pan prezydent chce utrudnić działanie służbom specjalnym, to te służby działają bardzo sprawnie, jeżeli chodzi o wykrywanie i zapobieganie akcjom dywersji – stwierdził.

Kierwiński uważa, że prezydent chce doprowadzić do sytuacji, w której "rząd będzie miał coraz więcej problemów". Takie działanie ocenił jako "nierozsądne".

– Niezależnie od tego, jak wiele mnie dzieli z panem prezydentem, to od osoby, która pełni tę funkcję, oczekiwałbym jakiejś odpowiedzialności za państwo, jakichś elementarnych odruchów, które pozwalają mu wyswobodzić się z tego politycznego obozu, z którego wyrasta, w kierunku bycia prezydentem wszystkich Polaków. No, a prezydent Nawrocki jest do tego po prostu organicznie niezdolny. I to jest bardzo smutne – stwierdził szef MSWiA.

