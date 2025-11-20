Decyzja Czarzastego uderzy w Razem? Zandberg reaguje

We wtorek Sejm wybrał Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka. W głosowaniu udział wzięło 447 posłów. "Za" było 236, "przeciw" – 209, a od głosu wstrzymało się dwóch parlamentarzystów. Po ogłoszeniu wyników przez prowadzącego obrady wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego, politycy Prawa i Sprawiedliwości zaczęli skandować: "precz z komuną!".

Oprócz deputowanych PiS, przeciwko Czarzastemu głosowali także obecni w sali plenarnej posłowie Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Wolnych Republikanów, a także poseł niezrzeszonych Tomasz Rzymkowski. Zgodnie z zapowiedziami, nowego marszałka nie poparło też koło Razem.

Spośród posłów koalicji rządzącej trójka parlamentarzystów nie zagłosowała za wyborem Czarzastego. Sławomir Ćwik z Polski 2050 i Michał Kołodziejczak z Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się od głosu, a Agnieszka Buczyńska z Polski 2050 zagłosowała przeciw.

Zandberg do Czarzastego: Jeszcze nam tusz zabierz

Jak ustalił dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek, jedną z pierwszych decyzji nowego marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego będzie pozbawienie kół poselskich uczestnictwa w konwencie seniorów. "Jasny i bezwzględny sygnał w ramach rywalizacji na lewicy" – stwierdził.

Do tych doniesień odniósł się współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. "Widzę, że dojrzały facet został marszałkiem Sejmu. Jeszcze nam tusz do drukarki zabierz, Włodku xD" – skomentował. "Zanim SLD zacznie to na serio rozważać – żartowałem, nie mamy drukarki:)" – dodał.

twitter

Czym jest konwent seniorów?

Konwent seniorów to organ zapewniający współdziałanie klubów poselskich w sprawach związanych z działalnością i tokiem prac Sejmu. Sprawuje także funkcję doradczą wobec marszałka i prezydium Sejmu.

W skład konwentu seniorów wchodzą: marszałek Sejmu, wicemarszałkowie Sejmu, przedstawiciele klubów parlamentarnych, klubów poselskich oraz porozumień poselskich reprezentujących co najmniej 15 posłów, a także kół poselskich reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę wyborczą (art. 15 ust. 1 regulaminu Sejmu). Ta zasada nie ma więc zastosowania do Razem, które startowało w wyborach parlamentarnych w ramach wspólnej listy Lewicy.

Jednak z inicjatywy marszałka bądź na wniosek członków konwentu na posiedzenie mogą zostać zaproszone również dodatkowe osoby. Szymon Hołownia zapraszał na obrady przedstawicieli kół, choć regulamin izby niższej parlamentu tego nie nakazywał.

Czytaj też:

"Do budy". Zandberg odpowiada ŻukowskiejCzytaj też:

"Szymon, przepraszam". Czarzasty tłumaczy się z głosowania na Hołownię