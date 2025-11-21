Trump wywołał burzę. Niemieckie media piszą o nowym układzie monachijskim

W pierwszych komentarzach pojawiają się odniesienia do Traktatu Wersalskiego oraz Układu Monachijskiego. Berthold Kohler z "Frankfurter Allgemeine Zeitung" podkreśla, że – jeśli informacje okażą się prawdziwe – propozycja Trumpa przypomina warunki nałożone na Niemcy po I wojnie światowej. Zwraca jednak uwagę, że w obecnej sytuacji ciężar konsekwencji spadłby nie na agresora, ale na kraj, który padł ofiarą ataku. Kohler stwierdza, że Ukraina zostałaby obarczona skutkami działań Rosji, która naruszyła prawo międzynarodowe, najeżdżając jej terytorium.

Niemieckie media: Żart i kapitulacja

"Sueddeutsche Zeitung" pisze w równie krytycznym tonie. Hubert Wetzel określa gwarancje proponowane przez Trumpa mianem "żartu" i twierdzi, że jego plan pokojowy sprowadzałby się do kapitulacji Ukrainy na warunkach Rosji. Wetzel podkreśla, że takie podejście pomija ogromny wysiłek Ukraińców w walce o wolność, a także pokazuje, jak duże stały się różnice między Europą a Stanami Zjednoczonymi w ostatnich latach. W jego opinii to bardzo groźna sytuacja i jeśli Putin zdoła wymusić ustępstwa terytorialne poprzez brutalne działania, w tym bombardowania celów cywilnych, zagrożone mogą stać się również inne państwa europejskie.

Ostrzeżenia pojawiają się również w "Tagesspiegel". Christoph von Marschall podkreśla, że propozycja prezydenta USA nawiązuje do polityki ustępstw znanej z lat 30. XX wieku. Zadaje pytanie, czy można zakładać, że Putin poprzestanie na Ukrainie, oraz ostrzega, że ustępstwa wobec Rosji mogłyby zostać odczytane jako oznaka słabości Zachodu. Marschall przypomina także, że Niemcy odpowiadają w ramach NATO za ochronę Litwy, co dodatkowo zwiększa ich obawy.

Z kolei "Stuttgarter Zeitung" zauważa, że plan Trumpa w pełni odpowiada żądaniom wysuwanym przez Putina na początku wojny. Niemieckie media zgodnie oceniają plan Trumpa jako rozwiązanie niosące daleko idące, negatywne konsekwencje – zarówno dla Ukrainy, jak i dla stabilności całej Europy.

