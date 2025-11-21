Oskarżenia o współudział w Holokauście. Ambasador USA: Moralnie skandaliczne

Mimo dziesiątek prac historyków i relacji świadków nt. polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej, jak również i ofiar, jakie Polska ponosiła przez bestialską działalność Niemiec, cały czas pojawiają się oskarżenia Polaków o współudział w Holokauście. Sprzeciw wobec tych skandalicznych głosów wyraził ambasador USA w Polsce Tom Rose.

– Zbyt długo ten naród obciążany był moralną skazą, która nigdy nie była jego – oszczerstwem, że Polska w jakikolwiek sposób ponosi odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez innych. Przez dekady Polska doświadczała głębokiej niesprawiedliwości historycznej. Przekonanie że Polska współdzieli winę za barbarzyńskie czyny dokonane przeciwko niej jest groteskowym fałszowaniem historii i w gruncie rzeczy formą "oszczerstwa krwi" wymierzonym w Polskę i Polaków – stwierdził Tom Rose.

Rose: Polska najbezpieczniejszym krajem dla Żydów

Ambasador USA podkreślił, że żaden naród nie walczył dłużej i nie wycierpiał więcej, niż Polska. – Dlatego traktowanie relacji Polski ze światem jak układu dłużnika i wierzyciela za ludobójstwo dokonane przez innych na jej terytorium jest nie tylko historycznie fałszywe ale i moralnie skandaliczne. To stawianie ofiary w roli odpowiedzialnej za czyny sprawcy – kontynuował.

Rose podkreśla, że tego typu oskarżenia to "rażący afront", który zatruwał przez lata relacje między Żydami i Polakami, między Izraelem a Polską, a także między Stanami Zjednoczonymi i Polską. – Zmuszał do rozmów dla Polaków głęboko obraźliwych. A ponieważ sama teza jest nieprawdziwa, nie istnieje żadne rozwiązanie, bo nie ma problemu, który należałoby rozwiązać – przekonywał.

– Nawiasem mówiąc, który kraj w Europie jest najbezpieczniejszy, w którym Żydzi mogą poruszać się bez obaw? Właśnie w nim jesteście. To Polska – podkreślił na koniec.

