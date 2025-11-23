Trump podkreślił, że wojna między Rosją a Ukrainą jest "brutalna i straszna" i powtórzył wielokrotnie wygłaszane wcześniej stanowisko, że gdyby przywództwo Stanów Zjednoczonych było silne i właściwe, nigdy by do niej nie doszło. W tym kontekście wskazał na odpowiedzialność, którą w jego ocenie ponosi poprzedni prezydent Joe Biden.

Trump: Putin by nie zaatakował

"Rozpoczęła się na długo przed objęciem przeze mnie urzędu na drugą kadencję, za administracji Śpiącego Joe Bidena, i tylko się pogorszyła. Gdyby wybory prezydenckie w 2020 roku nie zostały sfałszowane i skradzione, co jest jedyną rzeczą, w której radykalni lewicowi demokraci są dobrzy, nie byłoby wojny ukraińsko-rosyjskiej, ponieważ nie było jej, nawet nie wspomniano o niej, podczas mojej pierwszej kadencji. Putin nigdy by nie zaatakował! Dopiero gdy zobaczył Śpiącego Joe w akcji, powiedział: «Teraz jest moja szansa!». Reszta jest historią i tak się toczy" – napisał prezydent USA.

Prezydent USA: Odziedziczyłem wojnę na Ukrainie

"Odziedziczyłem wojnę, która nigdy nie powinna się wydarzyć, wojnę, która jest przegrana dla wszystkich, szczególnie dla milionów ludzi, którzy tak niepotrzebnie zginęli. «Władze» Ukrainy nie wyraziły żadnej wdzięczności za nasze wysiłki, a Europa nadal kupuje ropę od Rosji. USA nadal sprzedają ogromne ilości broni NATO, aby była dystrybuowana na Ukrainie (Crooked Joe oddał wszystko za darmo, za darmo, w tym «duże» pieniądze!)" – dodał Trump.

"Niech Bóg błogosławi wszystkim życiom, które zginęły w tej katastrofie ludzkiej" – zakończył swój wpis.

