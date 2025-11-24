Plan pokojowy dla Ukrainy. Niemcy ogłaszają sukces

W niedzielę w Genewie odbyło się spotkanie przedstawicieli Ukrainy i USA dotyczące planu pokojowego. Jak stwierdził amerykański sekretarz stanu Marco Rubio, był to jak dotąd "najbardziej produktywny" dzień rozmów. Negocjacje znacznie przyspieszyły od czasu opublikowania przez zachodnie media 28 punktów planu przygotowanego przez administrację Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych spodziewa się osiągnąć wstępne porozumienie ze stroną ukraińską do Święta Dziękczynienia, czyli 27 listopada, tak aby na początku grudnia przekazać dokument Rosji.

Pierwotna wersja amerykańskiego planu pokojowego wzbudziła niepokój wśród europejskich sojuszników Kijowa. Propozycja Trumpa zakładała bowiem daleko idące ustępstwa wobec Moskwy. Federacja Rosyjska miałaby otrzymać większość ukraińskich terenów okupowanych od lutego 2022 r. oraz część obwodu donieckiego, nad którą wciąż kontrolę sprawują siły ukraińskie. Ponadto, Ukraina miałaby zrezygnować z członkostwa w NATO oraz zgodzić się na redukcję swoich sił zbrojnych do 600 tys. żołnierzy.

Zmiany w planie pokojowym. Chodzi o Europę i NATO

W niedzielnych rozmowach w Genewie uczestniczyli m.in. doradcy bezpieczeństwa z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Państwa te tworzą nieformalny sojusz bezpieczeństwa o nazwie E3. Jak podała agencja Reutera, europejskie delegacje uznały, że wiele punktów amerykańskiego planu pokojowego jest nie do zaakceptowania. Przedstawili również własny projekt, w którym m.in. zrezygnowano z narzucania ograniczeń dot. liczebności ukraińskiej armii i wprowadzono zapisy o gwarancjach bezpieczeństwa zbliżonych do art. 5 NATO.

– Wszystkie kwestie dotyczące Europy, w tym NATO, zostały usunięte z tego planu. To jest sukces, który osiągnęliśmy wczoraj – powiedział w poniedziałek w rozmowie z publiczną rozgłośnią Deutschlandfunk minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul. Określił to jako efekt działań europejskich partnerów. Jednocześnie podkreślił, że najtrudniejsza kwestia w negocjacjach dot. podziału terytorialnego.

– Żadne porozumienie nie może zostać zawarte ponad głowami Europejczyków i Ukraińców – zaznaczył szef niemieckiego MSZ, dodając, że nie będzie ujawniał dalszych szczegółów prac nad projektem planu pokojowego.

Na poniedziałek zaplanowano spotkanie przywódców państw UE w Angoli. Szczyt zwołał przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

