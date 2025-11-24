Zgrzyt podczas negocjacji w Genewie. USA oskarżyły Ukrainę

W niedzielę w Genewie odbyło się spotkanie przedstawicieli Ukrainy i USA dotyczące planu pokojowego. Jak stwierdził sekretarz stanu Marco Rubio, był to jak dotąd "najbardziej produktywny” dzień rozmów.

Negocjacje znacznie przyspieszyły od czasu opublikowania przez media 28 punktów planu stworzonych przez amerykańską administrację. Prezydent Donald Trump spodziewa się osiągnąć wstępne porozumienie z Kijowem do Święta Dziękczynienia, czyli 27 listopada.

Po zakończeniu niedzielnych rozmów administracja Trumpa wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że Ukraińcy pozytywnie ocenili zmiany wprowadzone przez USA. Biały Dom dodał, że wszystkie zgłaszane przez Kijów żądania, a więc gwarancje bezpieczeństwa, rozwój gospodarczy, ochrona infrastruktury, wolność żeglugi i suwerenność polityczna, zostały "starannie rozważone".

Obie strony ogłosiły opracowanie "uaktualnionego i zrewidowanego” porozumienia pokojowego, mającego zakończyć wojnę z Rosją. We wspólnym oświadczeniu strony określiły dyskusję jako "niezwykle owocną” i zapowiedziały jej kontynuację w nadchodzących dniach.

Jak donoszą media, Ukrainie zaproponowano zgodę na dodatkowe ustępstwa terytorialne na wschodzie, akceptację faktu, że nigdy nie wstąpi do NATO oraz konieczność udzielenia amnestii dla rosyjskich zbrodniarzy wojennych. W odpowiedzi USA i Europa obiecują wyjątkowe gwarancje bezpieczeństwa wzorowane na Artykule 5 NATO — atak na Ukrainę będzie traktowany jako atak na całą "wspólnotę transatlantycką”.

Nerwowy poranek

Jak podaje portal Axios, wieczorne oświadczenie delegacji obu państw nastąpiło po nerwowym niedzielnym poranku, podczas którego strona amerykańska oskarżyła Ukrainę o rozpowszechnianie "negatywnych szczegółów” planu pokojowego w mediach.

Według dziennikarzy, po serii rozmów przedstawiciel Kijowa zgodził się opublikować oświadczenie, w którym wskazał pozytywy opracowanego przez amerykańską administrację planu.

