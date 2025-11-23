Zełenski: Są sygnały, że zespół prezydenta Trumpa nas słucha

W Genewie zakończyły się rozmowy delegacji USA i Ukrainy, w których udział brali wysłannicy rządów Francji, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

W niedzielę wieczorem prezydent WołodymyrZełenski zamieścił na Telegramie nagranie wideo, w którym odniósł się do trwających w Szwajcarii negocjacji. "Dzisiaj jest dzień wielu spotkań i rozmów, właściwie od rana – telefony, narady, konsultacje. Delegacja ukraińska w Genewie odbyła już szereg spotkań: ze stroną amerykańską, a także z naszymi europejskimi partnerami. Właśnie odbyło się sprawozdanie delegacji z wyników rozmów, a były to rozmowy merytoryczne. Wiele się zmienia: bardzo uważnie pracujemy nad krokami, które są potrzebne do zakończenia wojny. Dzisiaj negocjacje w Szwajcarii będą kontynuowane, praktycznie do nocy zespoły będą pracować i będą jeszcze raporty od nich. Ważne jest, że rozmowy z amerykańskimi przedstawicielami trwają i są sygnały, że zespół prezydenta Trumpa nas słucha" – oznajmił.

Zełenski zapowiada dalsze rozmowy

Prezydent Ukrainy ponownie podkreślił, że Kijów nie chciał wojny i nie będzie przeszkodą w osiągnięciu pokoju. "Ważne jest, aby kroki zmierzające do zakończenia wojny były skuteczne i aby wszystko działało. Ukraina nigdy nie chciała wojny i nigdy nie będziemy przeszkodą dla pokoju. Dyplomacja została aktywizowana, to dobrze. Liczymy, że rezultatem będą właściwe posunięcia. Pierwszym priorytetem jest trwały pokój, gwarantowane bezpieczeństwo, szacunek dla naszych obywateli, szacunek dla każdego, kto oddał życie, broniąc Ukrainy przed rosyjską agresją" – przekazał.

"Jutro również czeka nas nie mniej aktywny dzień. Bronimy interesów Ukrainy. Siła naszego stanowiska – siła stanowiska naszego państwa, stanowiska narodu ukraińskiego – polega na tym, że jest to nasze wspólne stanowisko" – zakończył Zełenski.

