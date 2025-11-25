CO PISZĄ NA WSCHODZIE Mykoła Kniażycki uważa, że szansa, by Putin zgodził się na pokój, jest niewielka. I w tym wypadku trzeba ukraińskiemu publicyście przyznać stuprocentową rację.
Mykoła Kniażycki jest współwłaścicielem popularnej na Ukrainie telewizji Espreso, powiązanej z byłym prezydentem Petrem Poroszenką. Sam Kniażycki jest zarazem deputowanym do Rady Najwyższej z partii Solidarność Europejska Petra Poroszenki. Ten znany nad Dnieprem publicysta i polityk w jednej osobie w pesymistycznych barwach skomentował szanse na pokój.
Źródło: DoRzeczy.pl
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.