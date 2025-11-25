Mykoła Kniażycki jest współwłaścicielem popularnej na Ukrainie telewizji Espreso, powiązanej z byłym prezydentem Petrem Poroszenką. Sam Kniażycki jest zarazem deputowanym do Rady Najwyższej z partii Solidarność Europejska Petra Poroszenki. Ten znany nad Dnieprem publicysta i polityk w jednej osobie w pesymistycznych barwach skomentował szanse na pokój.