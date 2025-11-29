Czarzasty zwrócił się do Nawrockiego. "Może niech pan, panie prezydencie"...

Kancelaria Prezydenta RP, odnoszącym się w piątek do tzw. sejmowej zamrażarki, przekazała w piątek, że prezydent Karol Nawrocki zaapelował do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów o rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami.

Zamrażarka sejmowa. Czarzasty komentuje

Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej we Wrocławiu, wyraził zdziwienie tym, że „istnieje zamrażarka sejmowa”.

– Jak przejmowałem urząd, to słyszałem, że nie ma żadnej zamrażarki w Sejmie, a ja nie podjąłem jeszcze żadnej decyzji – stwierdził.

Marszałek Sejmu zwrócił się do prezydenta Nawrockiego

Ocenił, że jeśli zdaniem Kancelarii Prezydenta RP „ustawy idą wolno przez Sejm”, może być to wynikiem konieczności prowadzenia dalszych prac nad nimi.

– I pozwolicie państwo, że posłużę się w tym momencie słowami pana prezydenta w tej sprawie. Może niech pan, panie prezydencie, konsultuje własne projekty z Sejmem już na wczesnym etapie prac. Takie działanie usprawniłoby proces legislacyjny, a przede wszystkim służyłoby obywatelom – stwierdził.

Marszałek Sejmu dodał, że w orędziu wygłoszonym, gdy obejmował urząd, obiecywał „spokój i dystans”.

– W związku z tym, mogę powiedzieć do pana prezydenta w sposób taki naprawdę bardzo spokojny, że jeżeli pan uznał, że powołanie następnego Parku Narodowego może poczekać 20 lat, jeżeli pan uznał, że powołanie młodych osób na stopień oficerski i na sędziów może być odłożone na czas nieokreślony, to ja do pana wczorajszego apelu do mnie odniosę się wtedy, kiedy przyjdzie właściwy czas – powiedział.

Polityk Lewicy dodał, że będzie przyglądał się dwóm licznikom. – Temu licznikowi, na którym będą się wyświetlały ustawy zawetowane przez pana prezydenta i temu licznikowi, który będzie pokazywał ustawy podpisane. W naszej współpracy będę to brał pod uwagę, panie prezydencie – mówił.

Czytaj też:

"Licznik rośnie każdego dnia". Prezydent apeluje do CzarzastegoCzytaj też:

"Za trzecim razem oddamy". Siwiec o relacjach z Pałacem Prezydenckim