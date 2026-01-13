Gest Nawrockiego wywołał burzę. "Prezydent nie miał świadomości"

W sobotę prezydent Karol Nawrocki wziął udział w odbywającej się na Jasnej Górze XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców pod hasłem "Ciebie Boga Wysławiamy".

Pierwsza pielgrzymka kibiców na Jasną Górę odbyła się w 2009 r. Organizatorem corocznych spotkań kibiców na Jasnej Górze jest ks. Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta, salezjanin, historyk i archiwista, kibic Lechii Gdańsk, od lat zaangażowany w działalność patriotyczną i społeczną.

Spotkanie Nawrockiego z kibicami wywołało burzę

Witając się z uczestnikami pielgrzymki kibiców na Jasną Górę, prezydent Karol Nawrocki uścisnął Tomasza P., znanego w kręgach kibiców Jagiellonii Białystok pod pseudonimem "Dragon". Był on w przeszłości wielokrotnie skazywany za poważne przestępstwa, jednak – jak podkreśla jego obrońca – wcześniejsze wyroki uległy zatarciu, a najnowszy pozostaje nieprawomocny. Mężczyzna czeka na wyrok sądu drugiej instancji w procesie, w którym został skazany na sześć lat więzienia.

Wirtualna Polska zwróciła się do Kancelarii Prezydenta z pytaniami o charakter i okoliczności kontaktów z uczestnikami kibicowskiej pielgrzymki. "Prezydent RP Karol Nawrocki uczestniczył w XVIII Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę, by wspólnie z kibicami z całej Polski modlić się przed Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Jak w każdym tego typu otwartym wydarzeniu publicznym była możliwość krótkich, bezpośrednich i kurtuazyjnych powitań" – odpowiedział rzecznik prasowy głowy państwa Rafał Leśkiewicz.

"Pan prezydent nie miał informacji"

– Pan prezydent nie miał świadomości, nie miał informacji o sprawach prawnych tego pana [Tomasza P. ps. "Dragon" – przy. red.] – tłumaczył w programie "Graffiti" w Polsat News Jakub Banaszek, prezydent Chełma i doradca prezydenta Karola Nawrockiego.

– Przypominam, że pan prezydent nie był tylko teraz na pielgrzymce kibiców, ale również w ubiegłym roku. Nie ukrywał, że szanuje sportowców, szanuje grupy, które wspierają swoje drużyny. Zauważyłem, że gdzie się pan prezydent nie pojawił podczas tej pielgrzymki, wszyscy chcieli się właśnie tak serdecznie z panem prezydentem przywitać. Co ważne, organizatorami pielgrzymki byli kibice, a nie pan prezydent. I to środowisko kibiców zapraszało pana prezydenta na różne spotkania. Prezydent chciał się normalnie przywitać z tym panem. Euforia drugiej strony powodowała, że często to powitanie było takie, a nie inne – zauważył Banaszek.

