Zdjęcia z Wołodią
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Zdjęcia z Wołodią

Dodano: 
Donald Tusk, Paulina Hennig-Kloska, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Donald Tusk, Paulina Hennig-Kloska, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Źródło: PAP / Paweł Supernak
PODSŁUCHANE I czego się szczerzysz, Paulina? Nie wygrałaś.

Ale ty też, Kasieńko, nie wygrałaś.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także