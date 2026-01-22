PiS idzie na wojnę z "neutralnością płciową". Błaszczak: Stop absurdom!

Jak przekonuje były minister obrony Mariusz Błaszczak, obowiązek stosowania neutralnych sformułowań w rekrutacji to absurd, który ma zostać zniesiony nową ustawą. – Pracodawca ma szukać pracownika, a nie spełniać ideologiczne zachcianki obecnej władzy. Jeżeli chce zatrudnić majstra, powinien móc to zrobić. Jeżeli chce zatrudnić przedszkolankę albo zbrojarza, też powinien móc to zrobić – mówi Błaszczak w filmiku opublikowanym na platformie X.

PiS zapowiada projekt ustawy wyrzucający absurdy

Polityk PiS ocenił, że neutralność płciowa w ofertach pracy została narzucona przez obecny rząd koalicji 13 grudnia. Zapowiedział również, że jego ugrupowanie składa projekt ustawy mający odwrócić te zmiany. – Tak zwana neutralność płciowa w ogłoszeniach o pracę to absurd. Mówimy stop absurdom. Prawo i Sprawiedliwość składa projekt ustawy, który wyrzuci te absurdy i przywróci normalność – podkreślił.

Jakiś czas temu z ustawy o neutralnych płciowo ogłoszeniach mówił także były prezydent Andrzej Duda, który podpisał ustawę zawierającą ten wymóg, choć sam określił go jako absurdalny. Prezydent tłumaczył, że jest to element współczesnego, silnie zideologizowanego świata, pod wpływem trendów, jak mówił, przede wszystkim zachodnioeuropejskich. – Ja powiem tak – to jest w jakimś sensie jeden z tych absurdów, które niestety są częścią współczesnego świata, bardzo ideologizowanego przez prądy przede wszystkim zachodnioeuropejskie – tłumaczył. Zapytany przez dziennikarza, dlaczego mimo krytycznej oceny podpisał ustawę, odpowiedział wprost, że nie chciał blokować kolejnych rozwiązań. – Ponieważ uważałem, że i tak dużo rzeczy blokuję i nie wszystko blokowałem. Taka jest prawda – stwierdził. Dopytywany, czy żałuje tej decyzji, odparł, że nie.

Ustawa obowiązuje od 24 grudnia 2025 roku

Ustawa, o której mowa, zawiera zarówno rozwiązania oceniane pozytywnie, jak i te wzbudzające kontrowersje. Jednym z najbardziej dyskutowanych zapisów jest obowiązek, by każde ogłoszenie o pracę było sformułowane w sposób "neutralny płciowo" – zarówno nazwa stanowiska, jak i treść oferty nie może sugerować preferowanej płci kandydata. Według autorów regulacji ma to przeciwdziałać dyskryminacji i promować równość szans. Przepisy te obowiązują od 24 grudnia 2025 roku.

Nowe przepisy wprowadzają również zakaz zadawania kandydatom pytań o ich aktualne lub wcześniejsze wynagrodzenie, co ma ograniczać utrwalanie różnic płacowych wynikających z historii zatrudnienia. Pracodawcy mają też obowiązek informowania kandydatów o proponowanym wynagrodzeniu lub jego widełkach jeszcze na etapie rekrutacji – bezpośrednio w ogłoszeniu, przed rozmową kwalifikacyjną albo najpóźniej przed przedstawieniem oferty zatrudnienia.

