Ważny polityk PiS: Nowe, nowoczesne elektrownie węglowe to konieczność

Były minister aktywów państwowych Jacek Sasin gościł w czwartek u Krzysztofa Skowrońskiego w Radio Wnet. Poseł zwrócił uwagę, że w istocie polityka Zielonego Ładu jest już kompletnie skompromitowana. – Zielona ideologia dusi Europę – podkreślił, dodając, że Europa w końcu przyjmie rzeczywistość do wiadomości i odrzuci tę ideologię.

Realizując politykę klimatyczną Komisji Europejskiej, rządzący Polską stopniowo zamykają polskie kopalnie węgla. Robią to mimo faktu, że węgiel jest najważniejszym i niezbędnym elementem naszego miksu energetycznego, a delikatnie mówiąc nie ma pewności, że uda się zapewnić na czas wystarczającą energetykę atomową. Komisja Europejska nakazała jednak całej Europie odejście od węgla do 2049 roku, ponieważ w 2050 r. zamierza osiągnąć swój ideologiczny cel, czyli tzw. neutralność klimatyczną Europy. Dlatego, mimo braku podstaw natury ekonomicznej, węgiel i ogólnie paliwa kopalne są wysoko opodatkowywane sztucznymi parapodatkami w rodzaju ETS, zaś do OZE określanego jako "zielona energia" władze dopłacają.

Sasin: Polska potrzebuje elektrowni węglowych

W Prawie i Sprawiedliwości widać w tym zakresie coraz większą refleksję i opór wobec dyktatu Brukseli. Były minister ocenił, że budowa nowych elektrowni węglowych w Polsce jest nieuchronną koniecznością, także w kontekście naszego bezpieczeństwa jako państwa sąsiadującego z Federacją Rosyjską.

– Dysponujemy zasobem elektrowni węglowych, które mają za sobą po kilkadziesiąt lat eksploatacji i wymagają dużych inwestycji w odbudowę zdolności produkcyjnych. Musimy bardzo poważnie rozważyć nie tylko uruchomieni nowych, nowoczesnych elektrowni węglowych, ale przede wszystkim uruchomienie również nowych miejsc wydobycia węgla kamiennego – powiedział Sasin, pytany czy tego typu postulaty zostaną zawarte w przygotowywanym właśnie programie Prawa i Sprawiedliwości.

Polityk przypomniał że z uwagi na wymuszaną w Europie politykę klimatyzmu dotychczas banki tak europejskiej, jak i polskie, odmawiały kredytowania tego rodzaju inwestycji. To jednak według niego jest już pieśń przeszłości.

– Wszystko zmieniła prezydentura Donalda Trumpa. Donald Trump, przynajmniej jeśli chodzi o instytucje finansowe, na które ma wpływ Ameryka – a to jest już bardzo potężny wyłom w światowym systemie finansowym – wycofał się z wytycznych, które mówiły "zero finansowania dla węglowych inwestycji" – zwrócił uwagę były minister.

