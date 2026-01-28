Nowa podstawa programowa. Ordo Iuris alarmuje, że MEN złamało przepisy

W swojej analizie prawnicy OI podkreślili, że MEN skróciło minimalny wymagany przepisami prawa okres konsultacji publicznych z 10 do 7 dni. Mają one odbyć się od 21 do 28 stycznia, co oznacza, że przypadają one na okres ferii zimowych dla pięciu województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Ordo Iuris stwierdza, że konsultacje w sprawie nowej podstawy programowej są pozorne. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej argumentuje, że decyzje były podyktowane wetem prezydenta.

Szereg zarzutów wobec MEN

OI wskazuje, że MEN przekroczyło także delegację ustawową, ponieważ projektując zmiany w podstawie programowej resort wskazał, że konieczna jest również nowelizacja Prawa oświatowego, tak aby możliwe było wdrożenie nowych rozwiązań. Jak dotąd zmiany w przepisach nie zostały wprowadzone.

Kolejnym zarzutem jest naruszenie autonomii nauczycieli. Wprowadzenie zmian w podstawie programowej oznacza, że nauczyciele "będą musieli realizować program zgodny z odgórnie ustalonymi przez ministerstwo normami, a nie – w większym zakresie – kształtować proces dydaktyczny według własnej oceny potrzeb klasy czy ucznia".

"Taka sytuacja godzi w autonomię nauczyciela gwarantowaną w art. 12 ust. 2 Karty Nauczyciela. Przepis ten stanowi, że nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych" – czytamy w komunikacie Ordo Iuris.

Wszystkie te uchybienia otwierają możliwość wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją i ustawą rozporządzenia ministra edukacji na podstawie art. 188 pkt 3 ustawy zasadniczej.

