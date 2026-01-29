Środa analizuje Trumpa: To Hitler rzucił hasło MAGA

Magdalena Środa wielokrotnie bardzo ostro wypowiadała się na temat Donalda Trumpa. Tym razem zdecydowała się posłużyć odniesieniami do burzliwej historii zeszłego stulecia. Jak twierdzi, podobieństwa między prezydentem USA a niemieckim przywódcą z lat 30. są ewidentne.

"Warto przypomnieć, że już w latach dwudziestych XX wieku Hitler, rzucił hasło MAGA, to znaczy »Make Germany Great Again!«. Również, jak Trump, miał obsesję na punkcie mniejszości. Hitler nienawidził Żydów, Trump ma obsesję na punkcie imigrantów, choć w Niemczech w czasach rodzącego się faszyzmu było zaledwie 1 proc. Żydów, a Ameryka... cóż Ameryka jest w pełni krajem imigranckim – obydwaj dyktatorzy tego jakby nie widzą" – napisała w mediach społecznościowych.

Następnie dodała, że żona Trumpa nie jest rdzenną Amerykanką. Następnie Środa słusznie odnotowała fakt, że Adolf Hitler nie miał żony Żydówki, jednak jest przekonana, że gdyby żonę Żydówkę posiadał, to "wykazywałby identyczny poziom hipokryzji jak Trump".

Środa: ICE jak NSDAP

Dalej pracownica UW stwierdziła, że ICE przypomina oddziały szturmowe NSDAP pod wodzą Ernsta Rohma. "Zaczynały one od bicia tych, którzy na wiecach Hitlera zadawali kłopotliwe pytania a potem wyciągali ludzi z domów i wieców dokonując pobić i egzekucji. Hitler był intelektualnym zerem i genialnym retorem. Trump niestety nie posiada tej drugiej cechy" – dodaje.

Dalej Środa stwierdza, że Hitler nienawidził liberalnej demokracji, "co stanowiło początek nienawiści do całej ludzkości". Tak samo jej zdaniem Donald Trump również nienawidzi liberalnej demokracji.

"Jeden i drugi cieszyli się/cieszą ogromnym poparciem (w dniu wyborów). Pozostaje więc wielką tajemnicą: skąd w ludziach (wyborcach dyktatorów) ten gen samozagłady? Hitlera nikt nie powstrzymywał przez ponad trzydzieści lat. Trumpa trzeba, bo choć zapewne nie pojawi się w Gliwicach to wojnę chętnie zorganizuje na własnym terytorium" – podsumowuje.

