"Wyjątkowo plugawy styl". Bosak mocno o otoczeniu Brauna

W ostatnich tygodniach Korona Grzegorza Brauna znajduje się na fali wznoszącej. Ugrupowanie coraz częściej przekracza w sondażach granicę 10 pkt. proc. i coraz bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym po wyborach w 2027 roku nie będzie możliwe sformowanie większości sejmowej bez jego poparcia. Bosak zaapelował do Brauna, aby ten przestał otaczać się kontrowersyjnymi postaciami pokroju Mateusza Piskorskiego – polityka oskarżonego o szpiegostwo.

– Jeżeli chce się zbudować formację, która ma reprezentować zdrową część polskiego narodu i dobrze rządzić Polską, to trzeba zrezygnować z flirtowania ze środowiskami wariackimi, agenturalnymi czy politycznej ekstremy. Przecież w otoczeniu Grzegorza Brauna w ostatnim czasie pojawiał się jeden z byłych polityków, który przesiedział wiele miesięcy lub nawet lat w areszcie pod zarzutami szpiegostwa – stwierdził Krzysztof Bosak w Radiu Zet.

Poseł stwierdził też, że wokół Brauna pojawiły się osoby, które siedziały w areszcie za "wyjątkowo plugawy styl" uczestniczenia w debacie politycznej. – Atakowanie też chrześcijańskich wartości, popieranie aborcji, obrzydliwe rzeczy. Niestety nie, nie jestem zaskoczony, dlatego że moim zdaniem to jest metoda, to znaczy budowanie na skandalu – kontynuował.

Bosak odpowiada TVN-owi

Polityk Konfederacji był w Radiu Zet pytany o to, czy jego formacja wystawi kandydata na premiera. Poseł stwierdził, że jego partyjni koledzy obecnie skupiają się na pracy opozycyjnej. Jak dodał, "doceniła ich" za to telewizja TVN.

– Nie wiem, czy my będziemy typować kandydata na premiera. W tej chwili jest czas pracy w opozycji i nasi politycy są skupieni na tej pracy opozycyjnej, przygotowaniu projektów ustaw, patrzeniu rządowi na ręce, zgłaszaniu interpelacji, za co notabene zostaliśmy w pewien szczególny sposób docenieni w ostatnich dniach przez TVN, który nas zaatakował, że składamy zbyt szczegółowe interpelacje dotyczące strategicznych i obronnych tematów – stwierdził Krzysztof Bosak w Radiu Zet.

Polityk dodał jednak, że jego partia szykuje program na wybory w 2027 roku. – Który będzie programem lepszego rządzenia niż to, co oglądamy w tej chwili, niż to, co oglądaliśmy w czasach rządów Mateusza Morawieckiego – zapewnił.

Poseł zaprzeczył też, jakoby nie rozmawiał ze Sławomirem Mentzenem. Bosak zapewnił, że rozmawia z nim przed posiedzeniami Sejmu i ustala wszystkie rzeczy, które wymagają bieżących konsultacji.

– Współpraca pomiędzy naszymi partiami wewnątrz Konfederacji układa się co najmniej poprawnie, o ile nie dobrze. Oczywiście są napięcia, jak we wszystkich partiach, ale moim zdaniem one są mniejsze niż w PiS-ie, Platformie, już nie mówię o Polsce 2050 czy Lewicy, która jest rozbita w tej chwili na dwie partie – stwierdził w Radiu Zet.

Czytaj też:

Kongres partii Brauna. "Przychód z imprezy przekażemy na pomoc Ukrainie"Czytaj też:

"Będę brutalny". Jaki: Partia Brauna to największy prezent dla Tuska