Koalicja z Braunem? Duda wróży "kłopoty na arenie międzynarodowej"

CBOS opublikował w piątek najnowsze badanie preferencji politycznych Polaków. Pierwsze trzy miejsca pozostały bez zmian. To: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Na czwartym miejscu umocniła się partia Grzegorza Brauna. Konfederacja Korony Polskiej traci do podium tylko 1,4 pkt proc.

W poniedziałkowym programie "Poranna rozmowa polityczna" w Kanale Zero były prezydent Andrzej Duda był pytany o słabnące notowania PiS (20,4 proc. wskazań w sondażu CBOS). – PiS zajmuje się w tej chwili sobą, a nie poważnymi sprawami, które interesują tak naprawdę obywateli, czyli dotyczą ich codziennego życia, ich codziennych trosk. Ale też taka jest prawda, mówiąc trochę cynicznie, że dzisiaj PiS ma ten komfort, że do najbliższych wyborów parlamentarnych jest prawie dwa lata i może na razie się zajmować sam sobą. Pytanie, jak długo będzie to robił – powiedział.

Koalicja z Braunem? Duda zabrał głos

– Czasy się zmieniły, oczekiwania społeczne są inne, pragnienia społeczne są inne. W związku z tym coś, co wydawało się kompletnie niemożliwe w 2015 r., że ktoś taki jak Grzegorz Braun może zyskiwać poparcie, dzisiaj, jak się okazuje, zyskuje, bo takie są czasy i takie są trendy. Po prostu – stwierdził Andrzej Duda.

Były prezydent został zapytany, czy wyobraża sobie Grzegorza Brauna jako ministra w przyszłym rządzie. – Wszystko jest możliwe. Różne rządy już w Polsce były. Wydawało się niemożliwe, że po 1989 r. komuniści w Polsce wrócą do władzy, a tymczasem wrócili szybciej niż się wszyscy spodziewali, więc oczywiście w polityce wszystko jest możliwe – odparł. – Dla mnie najważniejsze jest jedno: żeby wybory były uczciwe. Jeżeli ludzie wybierają, jestem w stanie się pogodzić z wynikiem wyborczym – dodał.

– Pan Braun jest bez wątpienia człowiekiem bardzo inteligentnym, który cynicznie rozgrywa swoją kartę polityczną. Co tu wiele kryć, nie jest dla nikogo tajemnicą, że wielokrotnie wręcz opluwał mnie jeszcze jako urzędującego prezydenta. Więc nie powiem, żebym był sympatykiem pana Grzegorza Brauna, raczej jestem bardzo daleki od tego. I moje poglądy nie mają wiele wspólnego z jego poglądami – mówił dalej Duda.

– Jeżeli ktokolwiek zdecyduje się wejść w koalicję z panem Grzegorzem Braunem, to musi mieć świadomość tego, że na arenie międzynarodowej będzie miał kłopoty – stwierdził.

Czytaj też:

Duda: Najbardziej dotknięci poczuli się ci, którzy wyzywali polskich żołnierzyCzytaj też:

Andrzej Duda o pośle PiS: Nie ma pojęcia o poważnej polityce