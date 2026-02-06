"Sojusz wymaga roztropnej troski z obu stron". Bosak apeluje o zakończenie sporu z USA

Ambasador USA w Polsce Thomas Rose ogłosił w czwartek, że Stany Zjednoczone "ze skutkiem natychmiastowym" zrywają wszelkie kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. W Polsce wybuchło oburzenie, zwłaszcza po stronie polityków partii tworzących koalicję rządzącą. Między premierem Donaldem Tuskiem a ambasadorem USA w Polsce Thomasem Rosem doszło do ostrej wymiany zdań.

Tymczasem wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak apeluje do wyciszenie sporu i wskazuje, że eskalacja na linii Warszawa-Waszyngton nie służy żadnej ze stron.

"Sojusz polsko-amerykański wymaga roztropnej troski z obu stron. Nikt rozsądny, ani w Polsce ani w USA, nie stwierdzi, że ta awantura przynosi korzyść którejkolwiek ze stron. Utrzymanie pozytywnej dynamiki naszych relacji wymaga dobrej woli i powściągliwości. Apeluję aby zakończyć publiczny spór, a swoje stanowiska komunikować sobie nawzajem zgodnie z protokołem dyplomatycznym" – napisał polityk Konfederacji.

Rząd chce załagodzić spór z USA

Onet donosi, że rząd podjął decyzję, żeby "obniżyć temperaturę sporu" z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce. – Nikt nie chce dalszego zaogniania konfliktu – powiedział w rozmowie z portalem "jeden z kluczowych ministrów". Co ciekawe, zapowiedział, że "sprawą zajmuje się szef MSZ Radosław Sikorski".

Jeszcze w środę premier Donald Tusk chwalił się w mediach społecznościowych lekturą książki żony Sikorskiego, Anne Applebaum, o dyktatorach, którzy chcą rządzić światem. "W czasach strategicznej niepewności warto wiedzieć, z kim mamy do czynienia" – napisał w języku angielskim. Applebaum wielokrotnie publicznie formułowała bardzo ostre oceny pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa. W ostatnich tygodniach, chociażby w wywiadzie dla włoskiego dziennika "La Repubblica", mówiła m.in. o zjawiskach w Stanach Zjednoczonych, które w jej ocenie noszą znamiona faszyzmu.

Czytaj też:

Komorowski poucza Nawrockiego. "Powinien próbować sprawę wyciszyć"Czytaj też:

"Powinniśmy zabrać naszych żołnierzy?". Ambasador USA usunął wpis